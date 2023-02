Wo Long: Fallen Dynasty, svelati i requisiti della versione PC

Nelle scorse ore, Koei Tecmo ha svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Wo Long: Fallen Dynasty, riuscirà la vostra macchina a farlo girare?

Stiamo tutti aspettando l’ultima demo prima del lancio, previsto per il 3 marzo su Xbox One, Xbox Series X | S (al day one su Game Pass!), PS4, PS5 e PC, ma Koei Tecmo e Team Ninja non hanno finito di divulgare nuove informazioni su Wo Long: Fallen Dynasty. I creatori di NioH sembrano aver dato luce ad un nuovo impegnativo action-rpg, perlomeno da quel che abbiamo visto dalla prima versione di prova gratuita di qualche tempo fa. Il 24 febbraio ne arriverà una seconda, che sarà stata sicuramente rimaneggiata verso una difficoltà più bassa (come caratteristico del team di sviluppo), ma immaginiamo comunque che la versione finale del gioco non sarà per tutti i palati. Così come furono, in effetti, i due capitoli della serie di NioH.

Nelle scorse ore, Koei Tecmo e Team Ninja hanno divulgato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC, che trovate nel prossimo paragrafo. Il gioco peserà 60gb al lancio ed è obbligatorio avere almeno Windows 10 per avviarlo. Team Ninja ha aggiunto, fra le note, che per far girare il gioco a 2160p/60fps sarà necessaria una GeForce RTX 3080 (12GB). Vi lasciamo alla lista dei requisiti.

I requisiti minimi e raccomandati per PC di Wo Long: Fallen Dynasty

Qui sotto trovate i requisiti minimi di sistema per far girare Wo Long: Fallen Dynasty sulla vostra macchina:

Sistema Operativo : Windows 10, 64bit | Windows 11, 64bit

: Windows 10, 64bit | Windows 11, 64bit CPU : Intel Core i5-8400 o superiore | AMD Ryzen 5 3400G o superiore

: Intel Core i5-8400 o superiore | AMD Ryzen 5 3400G o superiore RAM : 8GB

: 8GB GPU : GeForce GTX 1650 (VRAM 4GB) o superiore | Radeon RX 570 (VRAM 4GB) o superiore

: GeForce GTX 1650 (VRAM 4GB) o superiore | Radeon RX 570 (VRAM 4GB) o superiore Spazio Necessario : 60GB

: 60GB DirectX 12

Note: HDD, 720p 30fps con le Opzioni Grafiche settate su “Best Performance”

Qui di seguito, invece, trovate i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10, 64bit | Windows 11, 64bit

: Windows 10, 64bit | Windows 11, 64bit CPU : Intel Core i7-8700 o superiore | AMD Ryzen 5 3600G o superiore

: Intel Core i7-8700 o superiore | AMD Ryzen 5 3600G o superiore RAM : 16GB

: 16GB GPU : GeForce RTX 2060 (VRAM 6GB) o superiore | Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB) o superiore

: GeForce RTX 2060 (VRAM 6GB) o superiore | Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB) o superiore Spazio Necessario : 60GB

: 60GB DirectX 12

Note: HDD, 1080p 60fps con le Opzioni Grafiche settate su “Standard”

Questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Wo Long: Fallen Dynasty. Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!