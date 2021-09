WipEout Rush: annunciato il racing game per Android e iOS

Rogue Games e Sony hanno annunciato WipEout Rush un nuovo racing game per Android e iOS, vediamone insieme i dettagli

WipEout è uno dei tanti, tanti franchise PlayStation dormienti che orde di fan speravano di vedere tornare in un futuro non troppo lontano, e come la collezione WipEout Omega del 2017 ha dimostrato fin troppo bene, questa è una serie che può offrire alcuni delle migliori esperienze di corsa quando è al suo meglio. Oggi è stato annunciato che WipeOut tornerà davvero, ma come gioco per dispositivi mobili. WipEout Rush, questo il nome dell’ultima incarnazione della storica saga racing di Sony, approderà infatti su Android e iOS. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

WipEout Rush: l’arrivo è previsto su Android e iOS nel 2022

Il publisher Rogue Games ha annunciato WipEout Rush per iOS e Android, un gioco di corse basato su carte da gioco creato appositamente per i dispositivi mobili. Con un’estetica e uno stile narrativo “fumettoso”, il gioco verrà lanciato nel 2022. Sarà presente una campagna per giocatore singolo, 12 gare di coppa del campionato in cinque ambienti distinti e una colonna sonora elettronica originale di Alastair Lyndsay.

Il CEO di Rogue Games, Matt Casamassina, afferma che WipEout Rush è progettato per essere un’esperienza unica per offrire qualcosa con cui i fan della serie potrebbero non avere familiarità:

Se voglio quell’esperienza di corsa viscerale, coinvolgente e intensa, la troverò ad aspettarmi su PlayStation. Ma allo stesso tempo, siamo lieti di poter ripensare WipEout per dispositivi mobili con alcune nuove meccaniche di gioco divertenti e una grafica meravigliosa. Speriamo che i fan ci arrivino con una mente aperta perché, anche se diversi, siamo orgogliosi di riportare in primo piano il franchise di WipEout con una nuova interpretazione della formula. Abbiamo riversato molto amore nella presentazione, che include un sacco di navicelle e tracce iconiche, una nuova narrativa ispirata ai fumetti, una colonna sonora elettronica e immagini meravigliose che girano a 60 fotogrammi al secondo su hardware moderno.

Sony ha affermato in più occasioni negli ultimi mesi che intende espandere la propria attenzione sullo spazio dei giochi per dispositivi mobili e avere una maggiore presenza nel mercato mobile. Motivo per il quale, a detta di Sony, i più grandi franchise PlayStation otterranno adattamenti mobile in futuro. Per quanto riguarda il fatto che WipEout abbia un futuro oltre i giochi per dispositivi mobili, un recente leak ha affermato che un nuovo gioco WipEout è attualmente in sviluppo anche per PS5 e PSVR 2.

