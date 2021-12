Windjammers 2: annunciata la data di uscita

Un nuovo trailer ha svelato la data di uscita di Windjammers 2, che sin dal day one sarà disponibile anche all’interno di Xbox Game Pass

Mancano oramai pochissimi giorni alla chiusura dell’anno, ma sembra che, a dispetto del risicato tempo a disposizione, ci sia spazio per l’ennesimo ritardo videoludico. Stavolta a subire un nuovo slittamento è Windjammers 2, il titolo sviluppato dai ragazzi di Dotemu (noti per Wonder Boy: The Dragon’s Trap e Streets of Rage 4) che, per mezzo di un trailer, si è visto assegnare una nuova data di uscita. Fortunatamente non dovremo attendere poi molto, visto che il debutto ufficiale è fissato a poco più di un mese di distanza dal momento in cui state leggendo queste righe.

Windjammers 2 ha finalmente una data di uscita

A dispetto del ritardo, mancano comunque pochi giorni al lancio del sequel del classico titolo della scuderia Neo Geo, che sarà difatti disponibile a partire dal prossimo 20 Gennaio. La notizia ci giunge assieme ad un nuovo trailer di gameplay, che come sempre potete vedere poco più in basso, tramite il quale è possibile dare un rinfrescata alle meccaniche della produzione firmate Dotemu.

Tra le opzioni ludiche non mancheranno l’arcade mode, una lega online classificata ed il PvP casuale, a cui si aggiungeranno ovviamente nuovi livelli e mosse, che andranno a comprendere anche i classici dropshot, slapshot e le EX Moves per ciascun personaggio. Tra questi ritroveremo gli storici Hiromi, Klaus, Loris, Steve, Jordi, ma anche delle new entry come Sophie, Max Hurricane, Jao e Sammy, che andranno a completare il roster.

Per quanto riguarda l’Arcade Mode di Windjammers 2, questo presenterà dei tornei, caratterizzati da sfide opzionali. Ovviamente non mancherà anche il multiplayer, sia in locale che online. In concomitanza con la data di uscita appena svelata, il gioco sarà disponibile nei formati Nintendo Switch, PS5, PS4, PC, Google Stadia e console della famiglia Xbox, con queste ultime che lo vedranno inserito anche all’interno dell’offerta di Xbox Game Pass.

Siete ansiosi di tornare a sperimentare le meccaniche di questo classico dell’era Neo Geo? Fateci sapere la vostra qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.