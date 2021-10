WB Games: secondo un rumor, un gioco ispirato a Super Smash Bros è in lavorazione

Le recenti notizie su Wb Games suggeriscono una situazione alquanto burrascosa, ma nonostante ciò sembra che la compagnia abbia ancora in serbo qualche grande progetto: per la precisione, secondo un leak, pare che sia in lavorazione un picchiaduro crossover ispirato a Super Smash Bros

Sono tanti i progetti in cantiere attualmente in casa WB Games: nonostante negli scorsi mesi alla compagnia si sono affiancate alcune notizie mal viste e un’accoglienza tiepida da parte dei fan di questi nuovi progetti, pare che la compagnia abbia ancora in serbo qualche importante cartuccia da sparare. In particolare, secondo un rumor, parrebbe che sia attualmente in lavorazione all’interno di WB Games un picchiaduro platform crossover ispirato a Super Smash Bros. Vediamo di seguito tutti i dettagli di questo rumor!

WB Games: tutti quel che sappiamo su questo ipotetico gioco ispirato a Super Smash Bros

Il leak arriva direttamente da Reddit, da parte di un utente che si è rifiutato di fornire qualsiasi prova per verificare le sue affermazioni; interessante notare però come sia arrivato anche Jeff Grubb a confermare, in parte, la notizia. Secondo questo presunto leak presente su reddit, si tratta di un gioco in modalità tag team (ovvero controlleremo due personaggi che si potranno dare velocemente il cambio durante la partita), comprendente nel proprio roster tantissimi personaggi appartenenti a svariati brand, come Shaggy di Scooby Doo, Gandalf de Il Signore degli Anelli, Batman, Fred Flinstone, Johnny Bravo, Mad Max, Tom e Jerry e altro ancora.

This WB platform fighter is real, but it is not a Netherrealm game. Come on. https://t.co/WkMiKf4dTH — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 24, 2021

Sempre secondo il post in questione su Reddit, questo picchiaduro ispirato a Super Smash Bros targato WB Games sarebbe in sviluppo da NetherRealm Studios, cosa però smentita da Grubb nel proprio tweet (in quanto il team di sviluppo in questione dovrebbe essere al lavoro su Mortal Kombat 12). Per quanto riguarda il titolo di questo gioco, l’utente Reddit ha aggiornato il proprio post successivamente alla pubblicazione, aggiungendo che Warner Bros Entertainment ha recentemente depositato un marchio per il nome “Multiversus”.

Come per ogni rumor, ricordiamo che solo il tempo confermerà o smentirà queste speculazione, e perciò vi invitiamo a non prendere le informazioni di questo articolo come oro colato e verità assolute. Detto ciò, per rimanere aggiornati su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando tramite Instant Gaming.