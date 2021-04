Watch Dogs: Legion, update next gen a 60 frame in sviluppo

Il terzo capitolo delle avventure degli hacker Ubisoft, Watch Dogs: Legion, si prepara ad accogliere l’update next gen che introdurrà i 60 frame al secondo

Tra i franchise più popolari di casa Ubisoft, nonostante la sua giovane storia sia iniziata durante la scorsa generazione, troviamo sicuramente quello degli hacker protagonisti di Watch Dogs: Legion, il terzo capitolo di questa fortunata serie. Il gioco, ambientato in un prossimo futuro, è un open world che permette di controllare praticamente qualsiasi personaggio presente nella mappa, e il nostro scopo sarà quello di combattere un regime fascista. Come vuole la tradizione Ubisoft, la produzione è destinata ad avere un corposo supporto post lancio, oltre che uno dei primi a raggiungere l’attuale generazione di console. Ed è proprio per gli hardware next gen che è in lavorazione un nuovo update.

Watch Dogs: Legion, i 60 frame arrivano con l’update next gen

Ad alzare il sipario sull’update next gen diretto a Watch Dogs: Legion, ci hanno pensato il Live Producer Lathieeshe Thillainathan e l’Online Director JP Cambiotti, che su Reddit hanno confermato come la patch per introdurre i 60 frame al secondo è attualmente in lavorazione. Sfortunatamente, però, i due non hanno fornito alcuna indicazione precisa in merito alla probabile uscita dell’aggiornamento, pertanto non resta altro da fare che attendere nuovi sviluppi, anche se fa sicuramente piacere sapere come tale obiettivo sia nei pensieri del team di sviluppo.

Vale comunque la pena sottolineare, come il duo abbia accennato solo genericamente alle console next gen, citazione che lascia supporre come al centro dei lavori si trovino sicuramente le versioni PS5 e Xbox Series X, ma che potrebbe lasciare qualche dubbio relativamente all’inclusione di Series S tra i destinatari dell’update.

