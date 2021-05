Watch Dogs: Legion, la patch 4.5 introdurrà la modalità a 60 FPS

È in arrivo la nuova patch 4.5 per Watch Dogs Legion, ed è stato svelato che aggiungerà una modalità performance 60 FPS

Dopo la scorsa patch, uscita poche settimane fa, il team di sviluppo di Watch Dogs: Legion è al lavoro per la prossima patch minore, ovvero la 4.5: pare che tale patch, oltre ai contenuti già anticipati in precedenza, conterrà anche la famigerata modalità performance, che permetterà al titolo girare a 60 FPS per le versioni PS5 e Xbox Series X/S. Di questa importante aggiunta si era già parlato in precedenza, ma solo adesso è stato confermato che uscirà con il prossimo aggiornamento in arrivo. Vediamo di seguito di cosa si tratta nello specifico.

I 60 FPS della patch 4.5 di Watch Dogs Legion

Questa patch di Watch Dogs: Legion non introdurrà solo i 60 FPS per le versioni next gen del titolo: le novità presenti al suo interno infatti sono diverse. Rilevanti sono, per esempio, tutte le correzioni dei bug che hanno afflitto il personaggio di Mina, nuovo personaggio aggiunto nel Season Pass del gioco nello scorso aggiornamento. Dalla sua uscita, vari utenti hanno verificato la presenza di vari bug legati al personaggio, come l’impossibilità di prendere armi degli altri NPC precedentemente controllati, alcuni NPC che riuscivano ad usare le sue skill, e bug che forzavano il giocatore a riavviare il gioco dopo aver usato Mind Control, l’abilità speciale di Mina.

Le note ufficiale della patch verranno rivelate a ridosso del lancio, per cui non ci resta che aspettare. Ricordiamo che Watch Dogs Legion è disponibile oggi per le seguenti piattaforme: Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X / S, PC e Google Stadia.

Se volete rimanere aggiornati su Watch Dogs Legion (oppure vedere la nostra recensione) e su tutto il mondo videoludico in generale, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.