Watch Dogs: Legion, Mina protagonista di un trailer animato

Tra le new entry del Season Pass di Watch Dogs: Legion troviamo Mina, che è protagonista di un trailer animato che ci racconta la sua storia

Tra le caratteristiche peculiari di Watch Dogs: Legion, il terzo capitolo del popolare franchise di casa Ubisoft (qua la nostra recensione), troviamo senza dubbio la possibilità di poter controllare praticamente qualsiasi personaggio presente nel gioco. Una meccanica che ci consente di sfruttare le peculiari abilità di ognuno di loro, indispensabili per poter contrastare la minaccia di Albion. Grazie al Season Pass della produzione, sono stati introdotti nuovi membri reclutabili, tra cui l’esper Mina, protagonista di un trailer animato che ci racconta la sua storia.

Watch Dogs: Legion, un trailer animato ci racconta la storia di Mina

L’update 4.0 di Watch Dogs: Legion, già disponibile per il download, introduce nuove missioni online e co-op, assieme a due nuovi professionisti da reclutare. In concomitanza con l’aggiornamento, anche gli inediti contenuti del Season Pass sono stati rilasciati, e tra questi troviamo l’esper Mina. La giovane è protagonista di un trailer animato, che ci racconta la sua storia, e di come sia giunta a combattere Albion, dopo un passato trascorso come cavia da esperimenti.

Trattandosi di una esperta di controllo mentale, Mina ha la capacità di controllare i nemici grazie ai suoi poteri, così da spingerli a combattere tra di loro. Inoltre, è in grado di far sì che gli avversari si mettano fuori gioco da soli. La ragazza è utilizzabile sia nella campagna che nelle sessioni online, sebbene la storia della sua fuga dal laboratorio sperimentale non sia oggetto di una specifica missione.

Watch Dogs: Legion è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Google Stadia e PC, e se magari siete in cerca di una copia a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata su Instant Gaming. Prima di salutarvi, ed invitarvi a continuare a seguirci su tuttoteK, vi ricordiamo che tramite il Season Pass verranno presto aggiunti nuovi personaggi, tra cui Aiden Pierce di Watch Dogs 1, Wrench dal suo seguito e Darcy da Brotherhood of Assassins.