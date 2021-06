Watch Dogs: Legion – Bloodline sarà all’Ubisoft Forward

Tramite un tweet ufficiale abbiamo appreso che Watch Dogs: Legion – Bloodline sarà presente con uno story trailer durante l’Ubisoft Forward.

Tra un teaser dedicato al viaggio a Londra di Aiden Pearce e l’aggiunta degli zombie al gioco, Ubisoft presenterà anche uno story trailer per Watch Dogs: Legion – Bloodline, il tutto durante l’evento streaming Ubisoft Forward. Il tutto è stato annunciato attraverso un tweet diffuso tramite l’account ufficiale del gioco, nel quale si vede Wrench (dal secondo capitolo del brand) in tento a distruggere qualcosa.

Watch Dogs: Legion – Bloodline, story trailer confermato per l’Ubisoft Forward

Bloodline includerà sia Aiden Pearce che Wrench come nuovi eroi, ed oltre alle loro missioni storia uniche i due protagonisti vanteranno anche abilità e sistemi di progressione differenti. Questo permetterà, ai giocatori che lo desidereranno, di giocare l’intero gioco base utilizzando uno di questi eroi come character primario. Di seguito vi mostriamo il tweet che preannuncia la presenza dell’espansione nel corso dell’evento streaming di Ubisoft.

Is he gonna do it?!? Tune in for #UbiForward on June 12th at 12 PM PDT to watch the Bloodline Story Trailer! #WatchDogsLegionhttps://t.co/O770lRwUIf pic.twitter.com/bOOcZ3i8Oe — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) June 9, 2021

L’uscita di Bloodline è attualmente prevista per i primi giorni del mese di Luglio, ma sicuramente durante lo streaming verranno diffuse informazioni più dettagliate. L’Ubisoft Forward avrà luogo il 12 Luglio, a partire dalle ore 21:00, ed oltre al gioco in questione troveranno spazio anche Far Cry 6, Rider’s Republic, i nuovi contenuti per Assassin’s Creed Valhalla ed il recentemente svelato Rainbow Six Extraction. Non saranno della partita, invece, The Division 2, The Division Heartland ed il remake di Prince of Persia: The Sands of Time.

Noi di tuttoteK seguiremo l’evento, per proporvi in tempo reale tutti gli aggiornamenti del caso, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze per tutte le news del caso.

Se invece siete in cerca di giochi a prezzo scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo sulle pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo del gaming.