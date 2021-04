Warzone: appaiono online strani messaggi legati agli zombi

Sul sito ufficiale di Call of Duty sono comparsi dei misteriosi messaggi legati all’arrivo degli zombi nella mappa di Warzone

Se siete dei giocatori di Call of Duty: Warzone avrete certamente notato la presenza di alcuni zombi nella mappa di Verdansk. Queste creature non morte sono comparse in concomitanza all’arrivo di una misteriosa nave nei pressi della prigione e da allora si sono spostati in diverse aree.

All’apparenza questo fenomeno sembrerebbe una sorta di extra poco importante, ma a quanto pare potrebbe non essere così. Recentemente infatti sul sito ufficiale di Call of Duty sono comparsi dei misteriosi messaggi legati all’arrivo degli zombi a Verdansk.

Warzone sta per essere completamente invaso dagli Zombi?

Sul sito di COD sono comparsi dei messaggi inviati da un agente di Armistice che sembra cercare di tranquillizzare gli agenti preoccupati dal problema dei non morti. Qui di seguito potrete trovare un estratto del post:

Abbiamo aggiornati il livello di contaminazione di Verdansk al 66%. Nonostante ciò sembri potenzialmente preoccupante, vi assicuriamo che ciò si riferisce alla presenza di materiali tossici, e non di contaminazione completa. Per quanto le zone di contaminazione attiva, come la BCH4 TV Station la scorsa settimana, presentassero alti livelli di questo materiale, le aree precedenti come il Financial District due settimane fa, sono completamente prive di agenti contaminanti ed è quindi possibile condurre missioni in tutta sicurezza. Questo aggiornamento al 66% è inoltre in linea con l’allarme contagio emesso dal Sistema di trasmissione di emergenza all’interno del settore occidentale di Verdansk al di sotto dell’area Airport. Stando al comando centrale, sembra che la situazione sia concentrata all’interno dell’ormai abbandonata struttura commerciale Atlas all’interno della regione.

Dal messaggio sembra proprio che la concentrazione di non morti stia aumentando sempre di più. Diversi giorni fa venne segnalata una contaminazione del 33% che ora è salita addirittura al 66%. Anche se stando al messaggio la situazione sembra essere sotto controllo, è molto probabile che presto gli zombi invadano tutta la mappa. Considerando la frequenza di questi post, potrebbe addirittura accadere già questo weekend. Non preoccupatevi però, perché se dovessero esserci novità in merito alla questione zombi ve lo faremo sapere immediatamente qui sul nostro sito.

