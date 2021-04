Warzone, un nuovo teaser: la fine di Verdansk è vicina?

Che sia a causa degli zombie o per l’arrivo di una nuova mappa, la fine di Verdansk è ormai vicina in Call of Duty Warzone: un teaser ci svela la data esatta

Il franchise di Call of Duty si sta evolvendo sempre più verso un modello game as a service ben strutturato, funzionale e costantemente aggiornato con nuovo contenuto. E questo non solo per quel che riguarda i capitoli principali della serie, come il recente Black Ops Cold War, ma anche per modalità “secondarie”. Parliamo di nuovo di Warzone, dopo gli strani messaggi apparsi in rete nel pomeriggio di ieri che facevano presupporre un’invasione di zombie nella mappa di Verdansk. Il recente aggiornamento Reloaded, a metà della stagione attuale di Cold War e Warzone, aveva già apportato corpose novità, ma è ormai parecchio tempo che si vocifera l’arrivo di una nuova mappa per il battle royale.

Una mappa che andrà a sostituire proprio Verdansk con, stando proprio ai rumor delle scorse settimane, una nuova versione della stessa basata sull’idea anni ’80. E proprio nelle scorse ore, tramite il profilo twitter ufficiale del brand di Call of Duty, è stato rilasciato un nuovo teaser che sembra proprio riferirsi a questo. Il tweet, che potete trovare qua sotto, recita “The end is near…”, “La fine è vicina…” con il tag di Warzone. Non solo, il teaser ci dona anche una data ufficiale per questa rivelazione.

Un teaser per la fine di Verdansk: un nuovo aggiornamento per Warzone in arrivo?

Che si riferisca alla nuova mappa in sostituzione a Verdansk o a qualcos’altro non lo possiamo sapere, quel che è certo è che avremo altre novità il prossimo 21 aprile. Una settimana esatta da oggi, insomma, in cui sicuramente verranno svelati ulteriori dettagli e teaser per aumentare l’hype degli appassionati. E noi saremo sempre pronti a portarveli il più velocemente possibile!

Che la fine di Verdansk sia vicina o meno, sembra proprio che Call of Duty Warzone sia pronto per una qualche novità il prossimo 21 aprile. Vi ricordiamo che Warzone è disponibile in questo momento su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / S. Che cosa ne pensate del battle royale? Siete appassionati del titolo di Activision? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!