Call of Duty Warzone: ritorna il bug delle skin invisibili

Mentre si può notare come Battlefield 2042 si trovi in difficoltà nel mantenere un elevato numero di giocatori attivi all’interno del suo titolo, Call of Duty Vanguard e Warzone sembrano riuscire ad avere un costante numero di giocatori, anche con la concorrenza effettuata da parte di Halo Infinite. Nel frattempo, le vicende attorno ad Activision Blizzard e le varie accuse rivolte alle due aziende da parte di alcuni ex-dipendenti rimangono comunque un problema piuttosto grave, e in più, da inizio dicembre, si è aggiunto anche uno sciopero effettuato da Raven Software, studio che si occupa di Call of Duty Warzone.

Il motivo dietro questa presa di posizione del team è stato il licenziamento improvviso di alcuni membri facenti parte del Controllo di Qualità, nonostante gli fosse stato promesso un trasferimento presso un’azienda partner e un aumento di stipendio. Eppure, lo studio ha comunque rilasciato a inizio gennaio una patch che andasse a risolvere la sparizione delle skin su Warzone, rendendo invisibile un Operatore nel gioco. Tuttavia, neanche una settimana dopo, il problema sembra essersi presentato nuovamente.

Tornano le skin invisibili su Warzone

Quando è stato rilasciato l’ultimo aggiornamento, Raven Software aveva affermato di averne in programma molti altri. L’utenza aveva atteso da tempo qualcosa che andasse a sistemare i ricorrenti problemi di Warzone, ma gli sviluppatori di Raven Software sono stati assenti non solo perché alcuni di essi si trovavano in ferie per via delle festività, ma anche per via dello sciopero tutt’ora in corso. Adesso, sembra che il bug delle skin invisibili sia tornato ancora a tormentare i giocatori di Warzone. In un video fatto appositamente per poter mostrare la situazione, è visibile un Operatore di Warzone, le sue armi e la sua testa fluttuante, mentre il resto del corpo è invisibile. Questo dettaglio non impedisce di poterlo colpire e inferire danno, ma rimane comunque un elemento che non dovrebbe certamente essere presente nel gioco.

Dal canto suo, Raven Software ha annunciato di essere consapevole dell’attuale problema nelle skin, e ha chiesto ai giocatori di attendere mentre lo studio procederà a verificare quale sia la causa. Non è stata però fornita una data precisa o una programmazione riguardo il giorno in cui ciò verrà sistemato. Per chi si domanda quali siano gli operatori affetti da questo problema, mentre la settimana scorsa il bug aveva preso di mira la skin Awoken di Francis, stavolta è stato il turno della skin di default di Wraith e la skin Dark Aether di Weaver.

