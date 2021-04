Warzone: in arrivo l’ottimizzazione per PS5 e Xbox Series X

Dopo l’arrivo della nuova season è in arrivo anche l’ottimizzazione per console next gen, PS5 e Xbox Series X, di Call of Duty: Warzone, scopriamone di più in questa news dedicata

La nuova season di Call of Duty ha portato tante novità in Warzone, la modalità battle royale free to play che ha da poco superato lo scoglio dei cento milioni di giocatori. Tra eventi in game e modifiche alla mappa, la nuova season è arrivata sconvolgendo totalmente le carte in tavola. Warzone, però, sarà anche protagonista di una ottimizzazione tutta next gen per PS5 e Xbox Series X.

Versione ottimizzata per PS5 e Xbox Series X di Warzone presto in arrivo!

La versione ottimizzata per PS5 e Xbox Series X di Warzone è in arrivo! Ad annunciarlo è stato, durante un recente briefing, il direttore creativo di Amos Hodge: Charles Intel. Quest’ultimo ha confermato che un team specializzato sta lavorando ad una versione ottimizzata del gioco, una versione che sfrutterà al meglio l’hardware delle due nuove e giovani console. Ci si aspetta, dunque, una versione che giri a 120fps, una risoluzione grafica migliorata e, inoltre, il supporto agli SSD delle due console con caricamenti ultra rapidi.

Si tratta di una notizia importante e molto attesa. I giocatori che hanno la fortuna di lanciarsi nella ormai nuova Verdansk da PS5 e Xbox Series X attendevano questa versione che, ufficialmente, arriverà. Non sappiamo ancora quale sarà la data in cui tale versione verrà rilasciata, tanto meno il periodo. Indicativamente, però, ne sapremo di più durante l’estate e, perché no, durante il prossimo E3 2021 che sarà con ogni probabilità un evento molto caldo… e non solo per le temperature estive! Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

