Warzone Pacific: cambio di nome e data d’uscita della nuova mappa

L’arrivo di Call of Duty: Vanguard si fa sempre più imminente. Il prossimo 5 novembre, il nuovo capitolo del franchise di Activision arriverà su tutte le piattaforme, portando con sé una ventata di novità anche in Warzone, spin-off battle royale che definire di successo è un eufemismo. Sviluppato da Raven Software, il titolo si appresta a ricevere un aggiornamento piuttosto corposo che porterà con sé, oltre ad una nuova mappa, anche un vero e proprio cambio di nome. Procediamo per gradi e vediamo insieme tutte le novità che Activision ha divulgato in un lungo articolo sul blog ufficiale del franchise.

Come già rivelato in un’intervista a VGC nel mese di giugno, la nuova mappa di Warzone sarà ambientata nella zona del Pacifico, una zona completamente diversa da quelle viste finora, e che andrà a condividere parte delle nuove tecnologie di Vanguard, basato su una versione potenziata dell’engine di Modern Warfare. La nuova mappa, chiamata Caldera, andrà a sostituire quella di Verdansk. A partire dal 18 novembre, una nuova modalità a tempo limitato chiamata Operation: Flashback avrà inizio, permettendo ai giocatori di rivivere gli scorsi 18 mesi passati sulla mappa di Verdansk. I partecipanti riceveranno in premio un emblema, e una carta animata in caso di vittoria. Successivamente, a partire dal 24 novembre, un evento chiamato Secrets of the Pacific di Beenox permetterà ai giocatori di scoprire maggiori informazioni su Caldera, sui suoi punti di interesse e altri dettagli, completando determinate sfide sia in Warzone sia in Vanguard.

Poi, a partire dal 30 novembre, avrà iniziato la distruzione di Verdansk con un altro evento sempre sviluppato da Beenox, ma su questo non si hanno ulteriori dettagli. Infine, a partire dal 2 dicembre (un giorno prima per i giocatori di Vanguard), il lancio di Warzone Pacific (questo il nuovo nome dello spin-off) e di Caldera sarà ufficiale, così come lo sarà anche l’inizio della Stagione 1. In tutto questo, Activision ha anche assicurato che tutti gli Operatori di Vanguard, Black Ops Cold War e Modern Warfare possono essere utilizzati in Warzone dopo l’integrazione con Vanguard. Inoltre, potrete portare con voi il vostro livello giocatore, il sistema Battle Pass e tutto ciò che riguarda il livellamento stagionale e i prestigi. Tutto il contenuto che avete sbloccato fino ad oggi, dunque, sarà sempre e comunque nelle vostre tasche. Vi ricordiamo anche che Warzone utilizzerà Ricochet, il nuovo sistema anti-cheat di Call of Duty, che sarà il perno fondante anche di Vanguard.

Insomma: cambio di nome e data d'uscita della nuova mappa sono entrambe notizie certe ed ufficiali per Call of Duty Warzone, o forse sarebbe meglio chiamarlo d'ora in poi Warzone Pacific.