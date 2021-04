Warzone evento nucleare: orario parte 2! Facciamo chiarezza

L’evento nucleare di Warzone ha creato molta confusione nella community, tra ritardi, code per entrare del server e cambiamenti, scopriamo insieme l’orario della parte 2 e facciamo un po’ di chiarezza su tutto

Ieri, 21 Aprile, è partita la prima parte dell’evento di Warzone legato alla fine di Verdansk. In questo articolo dedicato scoprirete tutto quello che è successo nella prima parte. Non sono mancate, però, le polemiche e le critiche da parte di molti utenti che hanno avuto serie difficoltà nell’entrare in partita e che si sono lamentati per la pochezza contenutistica di questa prima parte dell’evento. La parte 2 dell’evento nucleare di Warzone si sarebbe dovuta tenere dalle 23:00 in poi ma, a quanto pare, è stato spostata ad oggi; scopriamo l’orario e cerchiamo di scoprire come si evolverà il tutto.

Warzone evento nucleare: nuovo orario per la parte 2 e novità in arrivo

La parte 2 dell’evento nucleare di Warzone avrà inizio oggi, 22 Aprile, a partire dalle 21:00. Questa seconda parte si terrà nella mappa Rebirth Island che, per l’occasione, verrà giocata in notturna. Dopo la fine di Verdansk, dunque, le azioni sono state spostate su Rebirth. Per il momento, però, la season 3 è già partita e cliccando qui trovate tutte quelle che sono le principale novità apportate dall’aggiornamento. Per quel che riguarda le parti 3 e 4, stando ai fatti di ieri, non ci sentiamo di dare informazioni certe, dunque il tutto si scoprirà evento dopo evento. Durante la parte 2 scopriremo sicuramente cosa ci attenderà ma, ad ora, non abbiamo, ripetiamo, informazioni certe.

Dunque, ricapitolando: la parte 2 dell’evento per la fine di Verdansk si sarebbe dovuta tenere ieri, dopo la parte 1 ma, non sappiamo se in seguito ad alcune problematiche o riscontrate o se si tratta di una divisione voluta da Activision, la parte 2 si terrà alle 21:00 su Rebirth Island oggi, 22 Aprile. Per quanto riguarda le annunciate parti 3 e 4 ci toccherà aspettare la fine della parte 2. Alcune immagini, però, ci danno un’idea di quale possa essere il futuro di Warzone con una Verdansk in pieno stile anni ’80, riprendendo i temi legati a Cold War.

Per ulteriori novità e aggiornamenti dal mondo videoludico e non solo continuate a rimanere sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare qualche videogame a prezzo scontato date un’occhiata a Instant Gaming.