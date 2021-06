Warzone: disponibili i 120fps su PS5 con l’ultimo update

Con l’arrivo della Season 4, è finalmente disponibile lo sblocco dei 120fps su PS5 per Warzone. Andiamo a vedere di seguito le altre modifiche dell’ultimo update

Oggi è l’inizio di una nuova stagione per il popolare battle royale. Questo significa che è tempo di andare ad indagare tra le patch notes dell’ultimo update. La Season 4 è arrivata sia per Warzone che per Black Ops Cold War. Questa ha portato, oltre che nuovo contenuto da giocare, anche e soprattutto diversi bilanciamenti al meta. Una delle novità più importanti riguarda gli utenti console. Nello specifico, è stato aggiunto il supporto ai 120fps su PS5 per Warzone.

Warzone a 120fps su console PS5 con la nuova patch

Come ricorderete, poco dopo il lancio di Xbox Series X, Warzone era stato aggiornato quasi in segreto per portare il gioco a 120fps sulla nuova console Microsoft. Questo cambiamento non era mai stato annunciato ufficialmente e non è mai arrivato su PS5. Fino ad oggi almeno. Con la nuova patch, infatti, è possibile finalmente giocare a Warzone a 120fps su PS5. Tuttavia, l’unica accortezza necessaria per poterne godere è avere una TV con ingresso HDMI 1.2. Tra i diversi bilanciamenti della nuova patch, segnaliamo il nerf alla skin di Roze.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Per quest’ultima è stata leggermente modificata la resa della texture, in modo da aumentare la visibilità della skin. Inoltre, i giocatori che si disconnetteranno in combattimento faranno ottenere xp da uccisione ai loro avversari e lasceranno il loro loot. Raven ha anche bilanciato alcune armi tra Warzone e Cold War. In particolare, il fucile d’assalto CR-56 AMAX ha subito un nerf. All’arma è stato diminuito il moltiplicatore danni da 1.2 a 1.1 per quanto riguarda il torso. Mentre il fucile SCAR è stato buffato con modifiche ai valori del moltiplicatore danni al collo da 1 a 1.5 e del moltiplicatore danni al torso da 1 a 1.2.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, seguite le pagine di tuttoteK.