Warpips è ora gratis su Epic Games Store!

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Warpips, uno strategico in tempo reale molto semplice, intuitivo e divertente

Ormai sarete tutti abituati a ricevere ogni settimana un gioco gratis grazie ad Epic Games ma, ora che il natale è alle porte, la compagnia si è fatta ancora più generosa. Fino al 29 dicembre infatti potrete ricevere ogni giorno un nuovo titolo gratuito. Quest’oggi potrete trovare gratis sull’Epic Games Store Warpips, uno strategico in tempo reale molto divertente e davvero facile da giocare.

Grazie ad Epic Store potrete prendere parte gratis alle folli battaglie di Warpips

Warpips è uno strategico in cui dovrete schierare la giusta combinazione di soldati e mezzi bellici per riuscire ad avere la meglio sui vostri avversari. Il titolo inizialmente è davvero molto semplice, ma per riuscire a superare le sfide più avanzate avrete bisogno di impegnarvi non poco. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 8 / Windows 10 CPU Intel Core 2 Duo E4600 da 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 6400 da 2.4 GHz 4GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce GT 420 / ATI Radeon HD 5570 Almeno 550 MB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU Intel Core i5 4690K / AMD Ryzen 7 1700 8GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850 Almeno 550 MB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda il nuovo gioco gratis offerto quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerlo alla vostra libreria. Ricordate però che il titolo sarà disponibile gratuitamente solo fino alle 17:00 del 23 febbraio quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

