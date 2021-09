WarioWare Get It Together: un leak mostra l’intero gioco in rete

Come svarionare con WarioWare: la rottura del day one ha causato un leak di Get It Together! nella sua interezza; il gameplay è già online

Quali che siano le sue nefandezze, Wario non meritava certo che la sua ultima opera fosse protagonista di un leak: purtroppo per i più contrari agli spoiler tra voi, si tratta proprio di WarioWare Get It Together in toto. Il gameplay dell’intero gioco è trapelato infatti online: un danno minore, se proprio vogliamo, poiché mancano pochissimi giorni alla sua uscita (e, salvo intoppi, alla nostra recensione), ma comunque qualcosa di cui la Grande N avrebbe anche fatto a meno. Siate dunque cauti, da qui a venerdì 10, se cercate del gameplay del gioco su YouTube. Consiglieremmo piuttosto di pazientare.

Il nuovo comando di WarioWare Get It Together: “Leak!”

Un video, condiviso proprio su YouTube, non ha fatto mistero del leak di WarioWare Get It Together. Ci sono punti del globo in cui le rotture del day one sono molto comuni, e il video caricato sabato scorso vanta una descrizione molto diretta. “Vivo ad Hong Kong, che è nota per vendere i giochi prima del dovuto. Sono riuscito ad avere il gioco con otto giorni di anticipo, e questo è il mio tentativo migliore nel mix generale.” Per chi non lo sapesse, il “mix generale” consiste nella riproduzione casuale di tutti i vari microgiochi sbloccati fino a quel punto, accessibile dopo i titoli di coda.

PSA: WarioWare spoilers are apparently floating around, be careful! — PushDustIn (@PushDustIn) September 5, 2021

Con poco senso dell’ovvietà, la descrizione si conclude mettendo in guardia gli spettatori: “Di nuovo, ci sono grandi spoiler di gameplay; guardate a vostro rischio e pericolo”. Come vedete qui sopra, fan come PushDustIn (frequente traduttore delle rubriche di Masahiro Sakurai) si sono già messi all’opera per avvertire tutti del pericolo. Manca in ogni caso poco tempo allo scadere dell’embargo per le recensioni, quindi se volete sapere di più del gioco senza rovinarvi troppe sorprese, sapete dove dirigervi. Vi diamo appuntamento per i dovuti scrutini, dunque!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’accaduto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.