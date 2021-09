WarioWare: Get It Together è finalmente disponibile

WarioWare: Get It Together, il nuovo titolo per Nintendo Switch dedicato a Wario, è finalmente disponibile in tutto il mondo

Tra tutti i personaggi dell’universo Nintendo, Mario è certamente uno di quelli più amati in assoluto. Con il tempo però anche molti dei personaggi secondari che ruotano attorno al baffuto idraulico hanno acquisito una certa popolarità, inclusi anche quelli non proprio positivi. Basta pensare al fatto che il rumoroso Wario è il protagonista di una propria serie di videogiochi in corso ormai dal lontano 2003.

Nel corso del tempo i titoli di Wario sono diventati molto popolari per una fetta sempre crescente di videogiocatori e molto presto i fan di questa serie potranno mettere le mani su un nuovo gioco. Da oggi infatti è finalmente disponibile il nuovo WarioWare: Get It Together per Nintendo Switch!

Una sfilza di microgames in arrivo con WarioWare: Get It Together!

WarioWare: Get It Together è un titolo molto particolare in cui i giocatori dovranno cimentarsi in una serie di eccentrici microgames estremamente brevi da completare in rapida successione. Questi minigiochi diventeranno via via sempre più complessi e, come se non bastasse, avrete sempre meno tempo a disposizione per completarli. Inoltre dovrete anche tenere conto della grande varietà di personaggi che potrete utilizzare. In WarioWare: Get It Together sono infatti presenti più di 10 PG, ognuno con il proprio stile di gioco unico.

WarioWare: Get It Together è disponibile da oggi in esclusiva per Nintendo Switch. Inoltre, in caso siate interessati a provarlo, sul Nintendo eShop è disponibile una demo giocabile sia in singolo che in multigiocatore. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.