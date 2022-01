Warhammer 40.000: Space Marine 2, uscita non prevista nel 2022

Tra i titoli che non vedranno quasi sicuramente la luce nel 2022 troviamo Warhammer 40.000: Space Marine 2, la cui uscita non è prevista per l’anno in corso

Non ci sono assolutamente dubbi che Warhammer 40.000: Space Marine 2 sia stato protagonista di uno degli annunci più importanti e sorprendenti dei The Game Awards 2021, dato che nessuno si attendeva il reveal del seguito ufficiale dell’amatissimo titolo firmato Relic Entertainment datato 2011. Alle buone notizie relative all’esistenza del gioco, però, fa eco lo spiacevole fatto che dovremo attendere ancora un po’ prima dell’uscita ufficiale della produzione: gli sforzi videoludici di Games Workshop per il 2022, difatti, saranno tutti concentrati su Total War: Warhammer 3, Warhammer 40,000: Darktide and Lost Crusade.

Nello scorrere questa lista, come potete facilmente constatare, non si trova alcun riferimento all’atteso sequel del titolo Relic, che pertanto, con estrema probabilità, non vedrà la luce nel corso dell’anno appena iniziato. Riguardo al gioco, Games Workshop parla di un accordo siglato per lanciare un grande gioco online, ambientato all’interno dell’universo dell’Age of Sigmar, proprio come Space Marine 2. La compagnia sta inoltre continuando a cercare partner per poter sviluppare, sul lungo periodo, nuove opportunità per l’IP, e che nuovi eccitanti piani per il futuro sono attualmente in sviluppo.

Per quanto concerne Warhammer 40.000: Space Marine 2, l’uscita potrebbe verosimilmente essere pianificata per il 2023, ma latitando in toto informazioni relativi all’attuale stato di sviluppo, è estremamente azzardato lanciarsi in simili previsioni. Sicuramente, prima di poter vedere all’opera il titolo, dovremo attendere il lancio degli altri titoli di cui vi abbiamo accennato ad inizio della news.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che Warhammer 40.000: Space Marine 2 è attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC presso Saber Interactive e Focus Entertainment. Nell’attesa di saperne di più, qualora foste interessati ad acquistare titoli a prezzo scontato, vi ricordiamo di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.