Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è finalmente disponibile!

Nella giornata di oggi, 28 ottobre, Square Enix ha rilasciato ufficialmente Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ora disponibile su PC, PS4 e Switch, il nuovo JRPG completamente basato sulle carte nato dalla mente di Yoko Taro

Lo abbiamo rimarcato nella nostra recensione di Trials of Mana ormai diverso tempo fa, ma ci piace essere autocitazionisti e lo ribadiamo: “Square Enix non è solo Final Fantasy”. Sebbene l’azienda abbia effettivamente all’attivo ben tre titoli della sua serie principe, fra Final Fantasy VII Remake Parte 2, Stranger of Paradise e Final Fantasy XVI, ci sono anche diverse altre perle che bollono in pentola e che spesso rimangono fuori dall’occhio dei consumatori. Una fra queste è decisamente Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un JRPG a turni di cui vi abbiamo già parlato in una corposa anteprima che potete raggiungere cliccando qui. Che cos’ha di peculiare questo classico JRPG? Due cose, in particolar modo.

La prima è decisamente il fatto che abbia alle spalle (e come Director) niente meno che Yoko Taro, che molti di voi conosceranno sicuramente per la serie di Nier, ma che si è fatto ampiamente apprezzare anche in altre sedi per la sua mente piuttosto brillante e… atipica. In secondo luogo, ciò che spicca da Voice of Cards è la sua estetica: ogni tassello del mondo di gioco, ogni personaggio ed ogni arma è rappresentato da una carta. Per farvi capire che cosa intendiamo, vi lasciamo un trailer proprio qua sotto.

Voice of Cards è ora disponibile, siete pronti a salvare un mondo… di carte?

Sebbene la demo che abbiamo provato per la creazione dell’anteprima ci abbia messo nei panni di tre specifici personaggi, questi non saranno i protagonisti del gioco completo. La versione di prova gratuita si è infatti posta come prequel alle vicende narrate da Voice of Cards, in cui un gruppo di avventurieri parte per un viaggio nel tentativo di salvare il mondo dal risveglio del dragon che dà il nome al titolo. Una storia decisamente classica, narrata in modo altrettanto classico, ne siamo certi, ma non per questo meno affascinante.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è disponibile da oggi, 28 ottobre, su PC, PS4 e Nintendo Switch. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!