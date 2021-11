Voice Of Cards: ecco la durata complessiva dell’avventura

La durata del recente Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars potrebbe stupire i giocatori. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo mesi di attesa, Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars ha finalmente fatto il suo debutto su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4, lo scorso 28 ottobre. La nuova creatura partorita dalla mente di Yoko Taro permette ai giocatori di affrontare un viaggio in un nuovo mondo fantasy composto e governato (come suggerisce anche il titolo) da carte. Se da un lato Voice Of Cards saprà fare la felicità degli amanti dei classici JRPG, il rovescio della medaglia pare sia rappresentato da una durata non proprio in linea con gli standard di questo genere, che potrebbe far storcere il naso a più di un appassionato.

Rivelata la durata del recente Voice Of Cards

Quando si pensa ad un JRPG la prima cosa che torna subito alla mente è la lunghezza di tali titoli, che solitamente richiedono numerose ore prima di giungere ai titoli di coda. Per questo la durata del nuovo Voice Of Cards potrebbe non soddisfare le aspettative dei giocatori più esperti di tale genere. Nel titolo affronteremo infatti un’avventura composta da 7 capitoli, prima di giungere al boss finale.

Sebbene la durata di ogni capitolo sia diversa, la lunghezza complessiva dell’avventura che affronteremo si attesta all’incirca sulle 15 ore di gioco, che non sono di certo poche ma che, se confrontate con i grandi classici del genere (come Final Fantasy VIII ed il suo relativo seguito, dai quali peraltro il titolo pesca a piene mani), risultano essere un quantitativo decisamente sotto la media. Le cose potrebbero migliorare con l’arrivo della modalità New Game Plus e di altri contenuti aggiuntivi, i quali potrebbero garantire più rigiocabilità all’avventura principale.

E voi cosa ne pensate? Avete già provato l'ultima fatica di Yoko Taro?