Virtual Regatta: Esport Revolution punta ai mondiali E-Sailing

Il neonato team Esport Revolution si fa strada nell’E-Sailing, giungendo all’ultimo turno di qualificazione per l’accesso ai mondiali su Virtual Regatta

Un nuovo successo è stato ottenuto tra le file del team campano Esport Revolution grazie alla squadra di regata virtuale, ad appena soli due mesi dalla propria creazione ed in quello che è ancora un settore in fase di crescita come lo e-Sport della vela. I primi trionfi ottenuti nelle Nations League e nelle Olympic Virtual Series, gare mondiali disputate all’interno del gioco Virtual Regatta, sono ciò che in questo momento inorgoglisce la squadra italiana Esport Revolution, che adesso possiede il biglietto d’accesso per il turno finale alla qualificazione delle World Championships.

Esport Revolution in Virtual Regatta: i mondiali sono alle porte

Durante la sfida di apertura per la Nation Cup, il team principale, composto da Mario Prodigo (MProdigo), Antonio D’Angelo (Il Moro di di Napoli), Tamblé e Valerio Mereghini (Vallio86), ha ottenuto il quinto posto in classifica, supportati dagli altri membri facenti parte della squadra: Paolo Scutellaro (Pscutel), Fabio Caldeo (FCaldeoo), Valerio Mereghini (Vallio86), Stefano Bonatti (SBonatti), Tommaso Tamblè (Tommytamble), Giampiero Gargiulo (Losaigia) e Riccardo Parmiciano (RikoBorg). Dopo questo primo traguardo in Virtual Regatta, i mondiali erano una conseguenza naturale per gli Esport Revolution.

Ogni membro di Esport Revolution volge attualmente il proprio sguardo alla prossima partita di Virtual Regatta, che vedrà scendere ancora in campo gli azzurri questo ed il prossimo fine settimana, per destreggiarsi tra due competizioni: la prima li troverà a contendersi la qualificazione per la Nation Cup contro la Turchia dopo aver raggiunto il quinto posto nella prima sfida. La seconda gara riguarderà invece il turno finale per la partecipazione alle World Championships. Ad ogni modo, l’Italia ha già dimostrato di saper brillare nelle sfide internazionali attraverso le Olympic Virtual Series, arrivando seconda grazie al giocatore Mario Prodigo ed ottenendo così il primo argento da parte di Esport Revolution nei mondiali di Virtual Regatta.

Ottenere subito risultati così prestigiosi ci riempie di orgoglio e ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. Davvero complimenti a tutti i ragazzi, ora proviamo a raggiungere il traguardo del Mondiale. Siamo stati tra i primi a credere nel movimento dell’E-Sailing in Italia e i nostri sforzi sono già stati ripagati. La vela virtuale è anche disciplina olimpica e questo ci spinge a dare il massimo per inseguire anche il sogno a cinque cerchi.

Queste sono state le dichiarazioni di Diego Trinchillo. In soli due mesi sono stati raggiunti degli ottimi obiettivi, ma non è ancora il momento di ritenersi soddisfatti. Come anticipato, oltre al match contro la Turchia il 27 ed il 28 settembre nel Campionato mondiale per nazioni, bisogna tenere a mente anche le date dal 1 al 3 ottobre, quando Esport Revolution si lancerà all’inseguimento della qualifica italiana nei campionati mondiali di E-Sailing.

