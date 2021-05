Il nuovo Virtua Fighter tra i giochi gratis del PlayStation Plus di Giugno?

Secondo un rumor comparso in rete, il nuovo Virtua Fighter farebbe parte della line up dei giochi di Giugno del PlayStation Plus

Questa settimana saranno svelati i giochi che andranno ad arricchire la line up di Giugno del PlayStation Plus, e come vuole la tradizione hanno iniziato a diffondersi i primi rumor al riguardo. A stuzzicare gli animi ci ha pensato il portale spagnolo Areajugones, che già in passato aveva riportato con esattezza la lista dei titoli. Protagonista del leak, stavolta, è il nuovo Virtua Fighter, che viene citato sia come Virtua Fighter eSports, che Virtua Fighter: Ultimate Showdown, e che dovrebbe essere reso disponibile gratuitamente per gli abbonati nel mese di Giugno.

Virtua Fighter tra i giochi PlayStation Plus di Giugno?

Il rumor in questione, oltre a Virtua Fighter, cita anche Star War: Squadrons come gioco PS4 della line up di Giugno di PS Plus, mentre il titolo PS5 dovrebbe lo spy adventure Operation Tango. Il picchiaduro SEGA era già stato avvistato sul PSN grazie ad un banner, mentre lo scorso settembre era stata proprio la casa nipponica, durante la sua livestream del Tokyo Game Show, a presentare un teaser trailer per il progetto legato al mondo degli eSport. E proprio a tale iniziativa sarà dedicato un nuovo streaming il prossimo 27 di Maggio, che si terrà sul nuovo canale YouTube del beat’em up (l’appuntamento è fissato per le ore 13 italiane). Inaugurato anche sito teaser, che presenta un countdown legato all’evento.

L’ultimo gioco della serie ad essere lanciato risale al lontano 2012, quando Virtua Fighter 5 Final Showdown venne rilasciato per Xbox 360 e PlayStation 3. Ad alimentare le voci in merito ad un ritorno del brand ci aveva pensato anche lo stesso Yu Suzuki, autore della serie, che aveva recentemente ventilato l’ipotesi di tornare al lavoro sul popolare picchiaduro.

Naturalmente, comunque, trattandosi al momento di un semplice rumor, vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le cautele del caso. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di comunicarvi tempestivamente i prossimi giochi riservati agli abbonati, come fatto anche lo scorso mese.