Virtua Fighter: arriveranno a breve novità sul nuovo progetto eSport

Sega rivelerà a breve importanti novità riguardanti il ritorno delle competizioni eSport dedicate al noto picchiaduro Virtua Fighter

Le notizie sull’arrivo di un nuovo progetto eSport legato a Virtua Fighter, uno dei franchise picchiaduro più longevi e apprezzati, si rincorrono già da qualche mese e, in particolare, da quando, in occasione della celebrazione del 60° compleanno di Sega, questo era stato annunciato ufficialmente. Alcune recenti azioni compiute dell’azienda giapponese sembrano confermare che ulteriori novità stiano per essere rivelate al pubblico.

Virtua Fighter: ecco quando arriveranno le novità sul progetto eSport

Salvo clamorosi passi indietro, importanti novità riguardanti l’arrivo di un nuovo titolo della saga di Virtua Fighter, oltre che il ritorno delle competizioni eSport a questa dedicate, verranno rivelate il prossimo 27 Maggio durante una diretta. Per l’occasione Sega ha provveduto ha creare un sito ufficiale del progetto e un canale YouTube dedicato. Proprio da quest’ultimo sarà possibile assistere alla diretta che potrebbe annunciare la data di arrivo del nuovo titolo e quella dell’avvio dei nuovi tornei competitivi di Virtua Fighter, assenti dalla scena da più di dieci anni.

Altre novità fuoriuscite negli scorsi mesi, per le quali non è presente al momento la conferma, indicherebbero che il titolo ufficiale del nuovo progetto sarebbe Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Se tali notizie dovessero risultare accurate, diventerebbe legittimo aspettarsi che il nuovo capitolo della saga sia, più che un titolo autonomo, una evoluzione del precedente Virtua Fighter 5 Final Showdown, pensata per portare il franchise al livello che ci si aspetta dai titoli giocabili sulle console di penultima generazione. Secondo altre voci, il gioco dovrebbe anche vedere l’ingresso di un nuovo combattente nel roster.

