Victoria 3: ecco l’annuncio del gioco in uscita su PC e Game Pass

La community dei fan lo ha richiesto a gran voce per tanti anni ormai, e dopo tanta attesa Paradox ha deciso di venire incontro alle loro richieste: è finalmente arrivato l’annuncio di Victoria 3, sequel dello strategico uscito nel 2010

Victoria è una delle tante serie strategiche di Paradox Interactive: la sua peculiarità rispetto a, per esempio, Europa Universalis o a Crusader Kings, è la marcata attenzione verso gli aspetti economici e politici del gioco, approfondendo di meno l’aspetto bellico. Questa serie, il cui primo capitolo è uscito nel lontano 2003, ha saputo formare una notevole cerchia di fan; gli stessi fan che, dopo Victoria II uscito nel 2010, hanno chiesto per tanto tempo a gran voce lo sviluppo di un terzo capitolo. Alla fine pare ne sia valsa la pena: è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale di Victoria 3, con tanto di trailer e di informazioni che andremo ad analizzare di seguito.

L’annuncio di Victoria 3 da parte di Paradox e il trailer

Secondo l’annuncio ufficiale di Paradox riguardo a Victoria 3:

Dopo anni di richieste della community e di curiosità riguardo al futuro di uno dei giochi iconici dell’azienda, Victoria 3 è diventato uno dei grandi giochi di strategia più attesi nella storia di Paradox

Sempre secondo il comunicato ufficiale, Victoria 3 sarà un “society simulator” ambientato in tempi di grandi cambiamento sociali e politici. Si dovrà tenere traccia dei bisogni e dei desideri della propria popolazione nazionale, ognuna con le proprie preferenze politiche e materiali. Vi saranno le fazioni conservative che cercheranno di resistere alle riforme politiche, mentre un numero sempre crescente di commercianti ed intellettuali cercheranno di reclamare più voce in capitolo nella decisione delle politiche nazionali. Si potranno scambiare un ampia gamma di prodotti con nazioni di tutto il mondo, e sarà importante che il commercio venga ben sfruttato: se le popolazioni sono affamate e prive di diritti civili, la rivoluzione busserà alla vostra porta.

Il gioco, in linea con i due capitoli precedenti, promette una profonda simulazione sociale che permetterà ai giocatori di migliorare la vita dei cittadini nel loro paese, vedere le meraviglie dell’età vittoriana e impegnarsi in profondi sistemi diplomatici, politici ed economici. Per la scelta della nazione da controllare, ci sarà l’imbarazzo della scelta: ad inizio partita infatti i giocatori dovranno selezionare uno dei 183 paesi disponibili nel gioco. Il gioco uscirà per PC, e sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass.

Se volete rimanere aggiornati su Victoria 3 e su tutti i videogiochi più importanti del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.