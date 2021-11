Vampire The Masquerade Swansong: la data d’uscita è stata rinviata

Il titolo in sviluppo da Big Bad Wolf. Vampire The Masquerade Swansong, ha subito un rinvio della data d’uscita

La vita dei fan del noto gioco di ruolo vampiresco, nato originariamente nel 1992 come gioco da tavolo e che ha poi debuttato come videogioco, è piena di incertezze. Nella creazione di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, seguito del primo capitolo, sono stati visti numerosi rinvii e impedimenti. In aggiunta, è stato anche rivelato uno stallo del nuovo gioco: Paradox Interactive, infatti, non solo ha rimosso la possibilità di preordinare il sequel, ma ha anche affermato come Hardsuit Labs non avrebbe più continuato a sviluppare il gioco. E anche un nuovo spin-off del franchise, dal nome di Vampire The Masquerade Swansong, non è esente da alcuni problemi: è stato infatti confermato un rinvio della data d’uscita, che avverrà pochi mesi dopo rispetto a quella stabilita ufficialmente.

La nuova data d’uscita di Vampire The Masquerade Swansong

Vampire The Masquerade Swansong, sviluppato da Big Bad Wolf, che ha creato in precedenza The Council, fu rivelato ufficialmente per la prima volta durante il primo evento Nacon Connect. Venne mostrato un trailer, e delineata quella che sarebbe stata la trama del gioco: assumendo il ruolo di tre diversi vampiri, i giocatori si sarebbero dovuti districare all’interno di un mistero, mentre le vite dei personaggi si intrecciavano tra loro. Il nuovo titolo sarebbe stato un RPG interattivo, forse con caratteristiche simili al precedente lavoro dello studio. Inizialmente, la data d’uscita di Vampire The Masquerade Swansong era stata pianificata per il 2021, ma in seguito fu ufficialmente spostata a febbraio del 2022.

An important announcement regarding the release date of Vampire: The Masquerade – Swansong. 🖤 pic.twitter.com/8V7JStdRok — Vampire: The Masquerade – Swansong (@VampireSwansong) November 29, 2021

L’account Twitter ufficiale del titolo ha però rivelato spiacevoli novità per i videogiocatori, attraverso un’immagine che riportava una dichiarazione da parte dell’intero team di sviluppo. All’interno, viene riferito come il piccolo ma appassionato studio intenda creare un mondo in grado di attrarre il giocatore, che richieda di fare scelte difficili per poi vivere con le conseguenze. In Swansong saranno presenti numerosi personaggi, scelte, dialoghi e opportunità che consentiranno di delineare una storia; ma il team si concentra soprattutto sulla qualità, e per questo motivo è stato deciso di ritardare il lancio di Vampire The Masquerade Swansong al 19 maggio del 2022.

Questa decisione è stata presa anche per via delle problematiche date dalla pandemia, che hanno senz’altro contribuito a mettere i bastoni tra le ruote alla programmazione effettuata inizialmente. Il tempo in più permetterà anche di apportare ulteriori miglioramenti al titolo, oltre a concedere allo studio anche altre sessioni di QA.

