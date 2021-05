Stando agli ultimi rumor, sembra che Valve sia al lavoro su una console portatile. La console è stata chiamata momentaneamente “StreamPal” e utilizzerà Linux come OS

Valve, storica casa di produzione, è conosciuta ai più per franchise quali Portal, Half-Life e Team Fortress, oltre che per essere la proprietaria di Steam. In questi giorni sta circolando un rumor insistente che vede Valve al lavoro su una nuova console portatile. La console sarà simile a Switch per quanto riguarda l’utilizzo e farà girare i giochi tramite Steam utilizzando un OS basato su Linux. Per questi ultimi motivi, la console sarà, nel concept, più simile ad un PC portatile che ad una vera e propria console.

Una nuova console portatile nei piani di Valve?

A confermarne l’esistenza è un report della piattaforma Ars Technica. Secondo altre fonti, questa nuova console portatile realizzata da Valve è in sviluppo da diverso tempo. Un ipotetico indizio viene dal nuovo codice implementato all”interno di Steam che sembra fare riferimento ad un device chiamato “SteamPal“. Il codice inoltre, sembra riferirsi anche al primo nome di SteamPal, ovvero “Neptune”. All’epoca Neptune si pensava fosse un nuovo controller. A quanto pare invece, è molto di più. Che Valve abbia cambiato i suoi piani? Sempre secondo Ars Technica, questo nuova macchina è un PC all in one provvisto di controller proprietari e touchscreen.

In altre parole, il device somiglia e funziona come una Switch. Gabe Newell, capo di Valve, a seguito della domanda se Valve abbia intenzione di pubblicare ulteriori titoli su console, ha risposto che bisognerà attendere per la fine di quest’anno. Questo sembra suggerire che Newell abbia mal interpretato la domanda dell’intervistatore e si fosse riferito ad un’altra cosa. I report parlano infine delle dimensione del prototipo della console, sebbene non si sappia ancora se monterà chip Intel o AMD, quello che sappiamo è che sarà un device molto più grande di Switch. Insieme alla console, ci saranno due joystick e almeno un touchpad (oltre al già citato touchscreen). Questa notizia è molto importante perché la nuova console potrebbe avere un impatto sul modo in cui giochiamo i videogiochi.

