Valorant: la squadra Mixers vince il torneo eSport Red Bull Campus Clutch

Lo scorso venerdì la squadra italiana Mixers ha vinto le nazionali eSport del torneo Red Bull Campus Clutch di Valorant: si vola in Brasile!

Di battute sul “mettere le ali”, con un torneo come il Red Bull Campus Clutch, se ne possono fare a bizzeffe, ma c’è ben poco di che scherzare con una squadra come i Mixers che hanno trionfato nella finale eSport italiana di Valorant. Venerdì scorso, il 10 novembre, abbiamo assistito alla strepitosa performance che già dalle prime battute si è dimostrata un vero e proprio ottovolante emotivo. Gli avversari, gli Immo 4, hanno fatto del loro meglio, ma le prime quindici schermaglie nella mappa Haven hanno visto i campioni condurre con un punteggio di dodici a tre. Un vantaggio, questo, che si è dimostrato ben presto irreversibile.

In una vera e propria boccata d’aria fresca per il clima italiano eSport, entrambe le squadre hanno avuto a proprio sostegno una tifoseria da stadio. Si vedrà poi come, dopo l’exploit ai VGP e-Studios di Milano, i Mixers si confronteranno con il meglio del meglio in Brasile, contando che il bacino d’utenza di Valorant supera i 15 milioni di giocatori (con 300 atenei e 50 nazioni coinvolte nella sfida). La vittoria della squadra non era scontata, vista la posizione dei Playboys della Yotoru University come favoriti e la natura degli Immo 4 come rivelazione del torneo. La formazione dei campioni, però, si è rivelata imbattibile.

Parliamo infatti di un autentico influencer nel metagame del titolo, ovvero Rhagee. Anche Z3ro, già convocato in passato nella nazionale italiana, ha dimostrato di avere stoffa da vendere. RickyVaila, nella squadra rivale, ha a sua volta sfoggiato doti sorprendenti, contribuendo ad un gioco di squadra con cui gli Immo 4 hanno intriso la competizione di tensione agonistica. Il tutto ha beneficiato di due cronisti d’eccezione: il pro player e Dario Ferracci (in arte lo streamer Moonryde) e l’analista Wolcat. Si vedrà come si concluderà il tutto a San Paolo, in Brasile, con la finale prevista tra il 13 e il 15 dicembre 2022 e un montepremi da ventimila euro.

