Valorant: Riot Games svela la nuova mappa, Lotus!

Tramite comunicato stampa, Riot Games ha svelato Lotus, la nona mappa del gioco che sarà disponibile con l’arrivo dell’episodio 6 di Valorant, il prossimo 10 gennaio: scopriamo insieme tutti i dettagli

Valorant è un successo indiscusso nel mondo degli eSports, e questo Riot Games lo sa. Proprio per questo motivo gli aggiornamenti e le aggiunte si fanno sempre più corpose e interessanti. Ad esempio, recentemente, è stata proprio l’azienda a svelare Lotus, la nona mappa che sarà disponibile nel gioco e che segue Pearl, uscita a giugno 2022. Ambientata nei Ghati occidentali dell’India di Terra Omega, Lotus è ispirata all’architettura tradizionale intagliata nella roccia dei pozzi a gradini con strutture in stile dravidico. Si tratta di una mappa a 3 punti come Haven, in cui i giocatori scopriranno nuove meccaniche ambientali come porte rotanti e muri distruttibili mentre esplorano questa città perduta.

Il game designer Joe Lansford ha dichiarato:

Con Lotus volevamo creare un’altra mappa a tre Punti e mostrare che è un formato che continueremo a usare anziché averlo in una sola mappa. Inoltre, puntavamo a creare una mappa con molta flessibilità e movimento per entrambi i team […] Durante la creazione di Lotus, avevo inizialmente pensato a una stazione spaziale con una meccanica di camere stagne per bloccare grandi aree della mappa. Non si è rivelata un’idea divertente, per cui l’abbiamo scartata e ci siamo mossi nella direzione che ha condotto al risultato di oggi.

L’Episodio 6 Atto I, in partenza il 10 gennaio 2023, introduce anche un nuovo pass battaglia e la linea di modelli ARAXYS. Ispirato alle feste che si tengono in questo periodo in tutto il mondo, incluse Capodanno, San Valentino e il Capodanno lunare, il pass battaglia includerà oggetti come il modello 9 VITE per la Classic, con cui potrete formare un’intera squadra di agenti in forma di gatti. Altri oggetti inclusi nel pass battaglia saranno lo spray Dardo galante e l’accessorio arma Augurio piegato.

A proposito degli obiettivi del nuovo Pass, la produttrice Laura Baltzer ha commentato:

Cerchiamo sempre di festeggiare l’inizio di un nuovo Episodio, specialmente se coincide con l’inizio di un nuovo anno. Quest’anno, volevamo concentrarci sugli aspetti di unità e lavoro di squadra che caratterizzano gli agenti di VALORANT, ma in tono divertente. Con la linea di modelli 9 vite, potrete formare un’intera squadra di agenti sotto una veste felina. Oggetti come lo spray Buona fortuna e l’accessorio Nodo dell’anno nuovo rimandano alla celebrazione del nuovo anno con la famiglia e gli amici. Anche l’accessorio Pace e amore è stato creato tenendo in mente il tema dell’unità e dello spirito di convivialità.

La linea di modelli ARAXYS porterà ai giocatori armi provenienti da una misteriosa, e forse ostile, razza aliena. Tecnologicamente avanzati oltre l’immaginazione umana, questi extraterrestri hanno conquistato le stelle praticamente incontrastati con questo arsenale, che è diventato ora il loro lascito.

A proposito di ARAXYS, è intervenuta Victoria Kim, produttrice Riot Games:

Una delle sfide più grandi che abbiamo affrontato con questa linea è stata creare le varianti. Non perché non riuscissimo a decidere i colori, no, ma perché abbiamo deciso di creare un sistema per aiutare a progettare e produrre le varianti in modo rapido e migliore. C’è stata molta collaborazione tra i vari team per poter realizzare questo sistema e siamo incappati in molti problemi nel tentare di ottimizzarlo. Sicuramente ha causato dei bei mal di testa ai nostri ingegneri, al nostro direttore artistico e al nostro direttore degli effetti visivi, ma il risultato finale è incredibile! Ora possiamo creare modelli dall’aspetto fantastico in modo più semplice e Araxys, come collezione, è proprio questo: fantastica. È una delle mie linee di modelli preferite tra quelle a cui ho avuto l’onore di lavorare.

E questo è quanto! La nuova mappa di Valorant, Lotus, sarà disponibile a partire dal prossimo 10 gennaio, con l’avvio dell’Episodio 6 Atto I. Fateci sapere se siete giocatori di Valorant qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!