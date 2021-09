Valorant: confermata la collaborazione con Zedd

Non solo Fortnite: anche Valorant si apre al quanto mai insolito mondo della collaborazione artistica, facendo leva sulla musica di Zedd

Di recente, il team di sviluppo Riot Games ha confermato la collaborazione con Zedd per Valorant. Lo diciamo subito per i fan di Power Rangers: no, non alludiamo a Lord Zedd. Parliamo del musicista, che è solo l’ultima novità a mettere in subbuglio la community. Nel nuovo update ci aspetta infatti la mappa inedita Fracture, mentre la scena competitiva porterà a Berlino tutti i team migliori per contendersi l’ambita coppa. I giocatori non vedono inoltre l’ora che arrivi il prossimo bundle di skin per le armi. Al momento, lo store in-game continua a tenere in vetrina il bundle Recon, ma il cambio è dietro l’angolo.

Valorant e la collaborazione con Zedd

I teaser di Valorant per la collaborazione con Zedd proseguono sin dall’uscita del video Year One Anthem. Nel caso, Anton “Zedd” Zaslaski è un cantautore, produttore e popolarissimo DJ russo. Nella community, i fan lo conoscono meglio per la sua passione nei confronti del titolo di Riot, da cui la sua comparsata nel video in questione. Durante il trailer, inoltre, è stata anche mostrata un’arma per il combattimento ravvicinato creata insieme all’artista. Da allora, i giocatori stanno aspettando un reveal ufficiale. L’attesa, comunque, sembra avvicinarsi alla sua attesa conclusione.

New knife as a collab with @Zedd. Most likely held the same as a standard knife with animation likely tied to audio heard around you i.e. footsteps, gunshots, spike plant, stuff like that. Run wild with this pic.twitter.com/0pKrUDYpYb — Xa0 (@JustXa0) June 21, 2021

Ultimamente, Zedd ha postato un’immagine sfocata in cui ha lasciato intendere di voler collaborare con lo sparatutto di Riot. Pochi minuti dopo è arrivata la conferma ufficiale, e ne sapremo di più oggi stesso “alle otto di mattina”, ora del pacifico. Per noi, questo si traduce nelle sei di oggi pomeriggio. Restate sintonizzati, dunque!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo improbabile "crossover"? Fatecelo sapere qui sotto