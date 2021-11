Uncharted: spunta rating australiano per la “Legacy of Thieves Collection”

Possibilità remota e inesplorata per la raccolta rimasterizzata: un rating suggerisce una “Legacy of Thieves Collection” per Uncharted

L’archeologo Nathan Drake sta per fare il suo ritorno con Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che porterà su PS5 e PC due degli ultimi capitoli della serie (il quarto, A Thief’s End, e The Lost Legacy), ma dopo l’annuncio di un paio di mesi fa un rating sembra suggerire che l’attesa stia per finire. Durante l’annuncio, Sony ha dichiarato che la raccolta sarebbe uscita su PS5 più o meno a inizio 2022. In seguito, sarebbe arrivata la versione PC firmata Iron Galaxy Studios. Tuttavia, non c’è stato alcun annuncio in merito a una possibile data di uscita, ma oggi sembra aprirsi uno spiraglio sulla situazione.

Il rating australiano: la Legacy of Thieves Collection di Uncharted ha una data?

In Australia è appena emerso un rating (ovvero una classificazione per l’età minima consigliata) per Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Se non altro, questo ci suggerisce che il lancio si stia quantomeno avvicinando. Sebbene la data di uscita non sia ancora stata confermata, è possibile che Sony si stia preparando all’ultima alzata di veli. Va detto che il film dedicato alle origini di Nathan Drake è previsto per il 18 febbraio del prossimo anno, quindi non è da escludere che il gigante asiatico cross-mediatico stia mirando ad una (ulteriore) promozione reciproca tra gioco e film.

Naturalmente, però, il signor Drake è in buona compagnia. Al suo fianco, nel territorio inesplorato del PC, vedremo infatti presto un “collega” di tutto rispetto. Il 14 di gennaio, infatti, è previsto l’arrivo di God of War. Per noi è abbastanza improbabile che la raccolta di Uncharted esca prima di allora. L’arrivo di due icone Sony, precedentemente accomunate solo dalla presenza nel roster del simil-Smash PlayStation All-Stars Battle Royale, nella reggia in silicio della “master race” è già abbastanza surreale così com’è. Naturalmente, siamo più che disposti ad accogliere una smentita!

