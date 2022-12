Uncharted: possibile lo sviluppo del reboot della saga

Secondo alcuni rumor il franchise di Uncharted potrebbe ravvivarsi con lo sviluppo di un reboot, tuttavia al lavoro potrebbe esserci una software house diversa da Naughty Dog

Le ultime settimane hanno visto il rincorrersi di voci su un nuovo videogioco della saga di Uncharted in fase di sviluppo, ma ora è stato pubblicato un nuovo rapporto che afferma l’esistenza di nuove dettagli concreti, che girano intorno alla possibilità di poter vedere in futuro un reboot della serie. Avremo quindi un nuovo inizio dopo Uncharted 4: La fine di un ladro, di cui è possibile leggere qui la nostra recensione.

Uncharted, un reboot con al lavoro una software house diversa

Secondo le voci trapelate su TheLeak.co, un sito con una certa esperienza per quanto riguarda le fughe di notizie, ad inizio di quest’anno Sony avrebbe deciso di rispolverare il franchise di Uncharted. Secondo tale rumor infatti potrebbe esserci un reboot della serie, stavolta con a capo un nuovo team di sviluppo che non sarebbe Naughty Dog, che tuttavia dovrebbe assistere il nuovo team di sviluppo, quantomeno nelle fasi iniziali del progetto.

Si vocifera che lo sviluppo sia ancora agli esordi, il che si riassume nel fatto che è molto probabile che non vedremo alcun annuncio ufficiale nel breve termine. Sempre ad inizio di quest’anno era stato riferito che Naughty Dog fosse al lavoro per creare nuovi team di sviluppo per la serie di Uncharted, ma alcuni mesi dopo è emerso che Sony stava creando un nuovo team interno con l’aiuto di PlayStation Studios Virtual Arts.

Qualche tempo dopo è comparso un annuncio di lavoro, il quale ha rivelato che un nuovo studio con sede a San Diego stava lavorando al fianco di Naughty Dog su “un nuovo entusiasmante progetto di un amato franchise”. Che ci sia in vista proprio lo sviluppo di un reboot della saga di Uncharted?

Per scoprire ulteriori novità e rimanere sempre aggiornati vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK, ed eventualmente dare un occhiata al sito Instant Gaming, dove potete trovare Uncharted: Legacy of Thieves Collection ad un prezzo decisamente allettante.