Uncharted Legacy of Thieves: l’ESRB rivela una finestra per la data d’uscita

Alla conferenza PlayStation Showcase del 9 settembre fu data una notizia piuttosto sorprendente ai giocatori, quando venne annunciato come la celebre saga di Uncharted avrebbe trovato un suo ritorno anche su PC oltre che su PS5, grazie all’uscita di una remaster per nuova generazione denominata Uncharted Legacy of Thieves Collection. Inizialmente, questa remaster era stata prevista per il 2022 sulla console di Sony, mentre per PC sarebbe arrivata breve tempo dopo, a detta degli sviluppatori incaricati del porting. Di recente la classificazione ESRB, che funziona come guida per l’acquisto dei giochi a seconda delle fasce d’età, potrebbe aver rivelato la data d’uscita ufficiale del gioco, insieme anche a delle funzionalità che potrebbero non essere messe nella collezione.

La data d’uscita di Uncharted Legacy of Thieves e la possibile assenza di multiplayer

Prima di Uncharted Legacy of Thieves Collection, un’altra remaster era stata già rilasciata da parte di BluePoint, in vista del passaggio generazionale che ci si trovava a vivere con PS4. Essa includeva tutti e tre i principali giochi della serie, con una risoluzione aumentata, il re-rendering dei video e un miglioramento del comparto sonoro, oltre alla possibilità di raggiungere i 60 frame al secondo stabili. Tra le funzionalità che però non figurarono in tutti e tre i capitoli, la critica fu piuttosto vocale soprattutto per l’assenza della modalità multiplayer, considerando ciò un’opportunità mancata. Ricordiamo come in Uncharted 4 era stata introdotta nel gioco una parte multigiocatore competitiva e di sopravvivenza in cooperativa, entrambi accessibili dai giocatori dell’espansione standalone Lost Legacy.

Stavolta, come addetti al porting e alla “rimasterizzazione” per PC si troverà lo studio Iron Galaxy, e grazie ad alcuni dettagli scovati all’interno della classificazione ESRB australiana, si scopre oltre alla data d’uscita anche come il multiplayer sia destinato a non esserci in Uncharted Legacy of Thieves. Infatti, all’interno della valutazione viene affermata l’assenza di elementi interattivi, che consisterebbero nella possibilità degli utenti di interagire tra loro.

Ma a rendere il tutto più confusionario, vi è la classificazione di Uncharted 4 e Lost Legacy, dove rimane confermata la presenza di funzionalità online. Inoltre, come periodo d’arrivo della remaster viene indicato l’inizio del 2022, e forse questa finestra di lancio potrebbe essere confermata nei prossimi mesi, magari durante un annuncio dei The Game Awards 2021, o in separata sede in uno State of Play a dicembre.

