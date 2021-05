Uncharted: alla director Amy Hennig si unisce un talento da Star Wars

Amy Hennig, ex Uncharted, e Todd Stashwick, ex Star Wars, uniscono le forze per un nuovo, ambizioso e… misterioso titolo tripla A

Todd Stashwick, co-sceneggiatore dell’ormai defunto progetto Star Wars: Project Ragtag, ha svelato su Twitter di essersi unito allo studio Skydance New Media capitanato da Amy Hennig, direttrice di Uncharted. Il neonato team di sviluppo sta lavorando ad un gioco tripla A tanto ambizioso quanto ancora avvolto nel mistero più totale. Il tweet, che riporteremo qui sotto in forma integrale, allude anche a due posti “senior” come direttore di animazione e programmatore. Come tutti i progetti a cui mira (a ragione) Skydance, il gioco sarà un’esperienza narrativa “action-adventure di alta qualità”.

Dalle stalle alle Star Wars, con il talento di Uncharted di Amy Hennig

Il nuovo titolo sfrutterà anche l’Unreal Engine, sotto l’egida dell’ex direttrice di Uncharted Amy Hennig e del suo “collega di Star Wars”. Non sarà infatti la prima volta che Stashwick lavora con lei, vista la loro precedente collaborazione per l’ormai defunto Project Ragtag. Oltre ad aver lavorato alle prime tre avventure di Nathan Drake, la Hennig ha fondato nel 2019 il team di sviluppo che deve il suo nome agli esuli dell’ex casa di produzione Skydance che ne hanno preso parte. Il neonato studio di San Francisco mira ad esperienze narrative per giocatori hardcore e casual.

I’m working with @amy_hennig and a core team of industry vets on an exciting action/adventure game. Seeking folks that want to push-state-of the art animation tech: https://t.co/GnqmA1YyeF. Also If u have extensive Unreal Engine experience see more here: https://t.co/3OjTQZ2lFF. pic.twitter.com/wQJ8Jjwphf — Todd Vaxwick (@ToddStashwick) May 17, 2021

Insieme a lei abbiamo l’esperienza trentennale dell’ex EA Julian Beak, che ha lavorato a Need for Speed e Battlefield. Parlando di Electronic Arts, la tendenza del publisher alla cancellazione di titoli a cuor leggero (e non solo) ha fatto storcere il naso a molti per quanto concerne la sua gestione di Star Wars. Per questo motivo, anche prima della scadenza del contratto con EA (prevista per il 2023), Lucasfilm ha aperto le porte ad altri team di sviluppo. Non a caso, con l’annuncio di un titolo open-world ambientato nella galassia lontana lontana, Ubisoft ha subito colto la palla al balzo.

