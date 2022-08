Ubisoft+: scoperto il nuovo logo sull’Xbox Store?

A quanto pare le fughe di informazioni non si fermano neanche in estate e questo è il caso del possibile nuovo logo di Ubisoft+ scoperto sull’Xbox Store

Sembra proprio che la celebre azienda produttrice di videogiochi come Assassin’s Creed, Mario + Rabbids, Far Cry, Rocksmith, Prince of Persia e molti altri, avrà un nuovo logo Ubisoft+ su Xbox. In questa maniera i giocatori potranno avere accesso a tutta una serie di novità e contenuti, ma andiamo avanti con un po’ di ordine su questo rumor!

Ubisoft+: scopriamo le novità su questo rumor

Ancora a gennaio si è parlato del nuovo servizio di Ubisoft+ presente su Xbox e, a tal proposito, la notizia sembra essere destinata ad avverarsi il più presto possibile visto l’ultimo tweet di Alumia Italia, che vi lasciamo qui sotto, che ha rivelato tale logo.

Ricordiamo inoltre che questo utente è già balzato agli “onori di cronaca” azzeccando le date di uscita di titoli come Skull and Bones e FIFA 23. Ad ogni modo l’annuncio ufficiale dovrebbe essere fatto domani in occasione della Gamescom Opening Night Live, ma permangono ancora molte domande.

Quali sono i prossimi piani dell’azienda francese sulla questione Xbox? Arriveranno dei bonus anche per gli abbonati ai servizi PlayStation come Extra e Premium? Ci saranno ulteriore novità nel corso di quest’anno e del prossimo? Ricordiamo inoltre che alla Gamescom Opening Night Live dovrebbero esserci ulteriori notizie riguardanti il tanto chiacchierato Dead Island 2, Sonic Frontiers, The Outlast Trials, Gotham Knights, The Expanse: A Telltale Series e così via.

Comunque sia, mentre aspettiamo l'ufficialità di tale logo, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!