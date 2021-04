Ubisoft: “Incursion VMC” appare su Microsoft Store, poi rimosso

Il publisher francese carica per errore il nuovo “Incursion VMC” su Microsoft Store, per poi rimuoverlo al volo scatenando i rumor

Si è parlato molto, nelle ultime ore, di un caricamento erroneo di Ubisoft su Microsoft Store, quando l’editore transalpino ha rivelato anzitempo “Incursion VMC”. Il publisher ha prontamente fatto dietrofront definendo il software caricato un test interno, ma quando il nome del gioco ha suscitato il chiacchiericcio della comunità videoludica un’alterazione è stata d’obbligo. Prima della successiva rimozione, il misterioso titolo è stato chiamato VMC Only. Per effetto Streisand, il web non ha fatto altro che parlarne ancora di più, portando alla sparizione del titolo dal marketplace.

Cosa sarà Incursion VMC, e perché Ubisoft l’ha rimosso da Microsoft Store?

L’account italiano Aggiornamenti Lumia ha ritwittato la prima segnalazione di Incursion VMC su Microsoft Store, aggiungendo un “troppo tardi” al cambio di nome come potete vedere qui sotto. Non a caso, l’utilizzo della parola “incursione” riporta alla mente le battute finali di The Division 2, portando la scena speculativa a fare due più due. Non vedendo via d’uscita, il publisher francese ha preferito tagliare la testa al toro rimuovendo in toto il titolo. A questo punto, però, era decisamente troppo tardi: i fan si stanno già aspettando novità in merito entro i primi giorni di giugno.

Update: Incursion MVC got removed from the Microsoft Store pic.twitter.com/SrAL5qONj0 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) April 28, 2021

Ricordiamo che l’editore d’oltralpe sarà presente alla prossima E3, nella nuova incarnazione digitale dell’evento. Prima di questo caricamento erroneo, inoltre, Rainbow Six: Quarantine ha fatto una capatina prematura su PlayStation Store con il nome provvisorio di Parasite, che il publisher ha prontamente definito un “placeholder interno”. Non oseremmo azzardare ipotesi, ma a questo punto sembrerebbe trattarsi più di una mera questione di tempo che altro.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa scoperta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.