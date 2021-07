Ubisoft: i dipendenti protestano nuovamente nei confronti del colosso per ragioni di discriminazione “interna”

I dipendenti di Ubisoft hanno rivolto al numero uno dell’azienda una lettera di protesta relativa a questioni di discriminazione “interna”

Più di 1.000 dipendenti Ubisoft di tutto il mondo hanno recentemente firmato una lettera aperta al management dell’azienda chiedendo le dimissioni di tutti i membri del colosso francese che hanno avuto atteggiamenti di discriminazione in passato. La risposta del CEO di Ubisoft Yves Guillemot alla questione è stata ritenuta insoddisfacente da fonti vicine alla questione, come riportato da Gamesindustry.biz. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ubisoft, parlano i dipendenti: “Basta discriminazione, il nostro morale e la nostra fiducia sono bassi”

Molti dei dipendenti Ubisoft che hanno firmato la lettera riguardo la discriminazione “interna” hanno affermato che Yves Guillemot sta insistendo sulle stesse misure che l’azienda ha preso in risposta alle segnalazioni e alle azioni legali lo scorso anno, e l’azienda continua a promuovere i presunti trasgressori. Guillemot ha promesso una serie di cambiamenti all’interno dell’azienda e ha affermato che i dipendenti sono liberi di inviargli messaggi di posta elettronica personali con segnalazioni su tali questioni. Vi lasciamo alle parole della lettera di protesta inviata al numero uno di Ubisoft:

Vogliamo vedere un cambiamento reale e fondamentale all’interno di Ubisoft e in tutto il settore, per il bene dei nostri membri. Ancora una volta, attendiamo con impazienza una risposta che affronti tutte le questioni sollevate e riconosca adeguatamente le nostre richieste. Anche se il cambiamento è avvenuto e sembra che ci sia una grande ristrutturazione interna in corso, è ipocrita da parte del management dire che ci stanno lavorando mentre ancora ospitano, proteggono, permettono e si spostano intorno a persone note tossiche e abusive in altre posizioni di potere. Il nostro morale e la nostra fiducia sono bassi.

Certo, resta da vedere come reagirà il colosso francese dell’intrattenimento videoludico in merito ai problemi presentati. Una precedente causa legale di Activison Blizzard ha suscitato molto clamore nel settore per quanto riguarda tali pratiche discriminatorie, ed è decisamente giunto il momento di iniziare a vedere questi problemi risolti in modo equo e giusto. In passato vi avevamo anche parlato di come i ruoli femminili dei personaggi Ubisoft fossero stati influenzati dalle politiche interne dei dirigenti dell’azienda.

Che ne pensate di questa faccenda? Scrivetecelo qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.