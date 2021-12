Ubisoft: un altro dirigente si è dimesso

Virginie Haas, un dirigente di Ubisoft, si è dimessa lasciando la propria posizione. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia

La dirigente Virginie Haas, che ha ricoperto il ruolo di chief operating officer di Ubisoft per 16 mesi dopo tre anni come direttore indipendente nel consiglio di amministrazione del colosso francese dell’intrattenimento videoludico, lascerà quest’ultimo “per perseguire altre attività”. A comunicarlo è stata la stessa società sui propri profili social nelle ultime ore. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ubisoft: le dimissioni della dirigente Virginie Hass hanno a che fare con i casi di gestione tossica della compagnia?

Durante la sua permanenza in Ubisoft, la dirigente Virginie Hass è stata “responsabile della produzione di giochi a livello globale”, secondo quanto riportato sul suo profilo LinkedIn. Ubisoft ha questo riguardo ha dichiarato: “La società è sulla buona strada per nominare il suo successore. Nel frattempo, il team senior di cui era responsabile garantirà la continuità e l’esecuzione senza soluzione di continuità dei progetti attuali”.

Haas lascia Ubisoft in un momento in cui l’azienda sta tentando di ricostruire la propria immagine a seguito di un’ondata di discriminazioni e accuse di molestie sessuali.

Il gruppo A Better Ubisoft, che rappresenta un gruppo di dipendenti del colosso che si battono per migliorare le condizioni di lavoro presso l’azienda, si è recentemente rivolto al pubblico per ricevere supporto dopo aver manifestato la propria frustrazione per l’atteggiamento della stessa compagnia considerato reticente e inadeguato a far fronte ai vari casi di gestione tossica interna.

Di recente il gruppo ha affermato che 13.000 persone hanno firmato una petizione pubblica a sostegno della richiesta di migliori condizioni di lavoro e riforme socio-culturali presso Ubisoft. Per quanto riguarda le proprie produzioni di punta, Ubisoft ha anche rivelato i piani per il secondo anno di contenuti di Assassin’s Creed Valhalla lunedì.

Il DLC crossover di Assassin’s Creed Valhalla e Assassin’s Creed Odyssey sarà rilasciato martedì come parte dell’aggiornamento 1.4.1 del primo titolo. La prossima espansione di Assassin’s Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök, è stata annunciata per il rilascio nel mese di marzo 2022.

