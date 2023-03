Ubisoft: chiude la divisione commerciale italiana

Ubisoft è attualmente colpita da una grossa crisi ed è costretta a chiudere definitivamente la divisone commerciale italiana

In precedenza si diceva che Ubisoft avrebbe riorganizzato alcuni dei suoi uffici europei vista la recente crisi dovuta alle scarse vendite delle sue ultime IP ed in questo caso è stata colpita purtroppo la divisione commerciale italiana. A malincuore attualmente Ubisoft Benelux e la sede Ubisoft Italia sono già state ufficialmente liquidate. Questa notizia è un duro colpo per il mondo videoludico, visto che ultimamente Ubisoft non se la sta passando bene e continua ad avere perdite di ogni tipo. Questo è uno dei suoi primi tagli ma potrebbe proseguire in futuro con altri sempre più drastici se le cose non si sistemano.

La divisione commerciale italiana di Ubisoft chiude i battenti

La divisione commerciale Italiana di Ubisoft si è occupato di distribuzione di prodotti editoriali e pubbliche relazioni in Italia. Il registro delle imprese conferma che l’ufficio è chiuso dal 1 marzo. Secondo uno dei registri, il suo fatturato è diminuito del 19%, e le perdite ammontano a 61mila euro. Ciò potrebbe essere influenzato dal calo delle vendite di copie fisiche degli ultimi giochi rilasciati da Ubisoft, dal passaggio ai giochi shareware e altro ancora.

Una delle testate locali ha contattato Ubisoft per chiarire la situazione. L’editore ha detto che sta lavorando a una riorganizzazione delle sue filiali europee. Questo è un processo in corso e ulteriori dettagli non sono disponibili in questo momento. Hanno anche chiesto di prestare attenzione al fatto che lo studio di sviluppo italiano Ubisoft Milan non è incluso nel processo di ristrutturazione. Per quanto riguarda i giochi della compagnia in sviluppo al momento, bolle in pentola nuovi contenuti per Far Cry e nuove informazioni su Assassin’s Creed Red, tra cui i primi dettagli sui protagonisti del gioco e molto altro.

