Ubisoft+ Classics: il servizio sbarca su Xbox e PlayStation

Al pari del ben noto servizio della Sony sta per entrare un altro giocatore nella partita, ovvero Ubisoft+ Classics, pronto a riproporre grandi titoli e molto altro in più

Il nuovo servizio in abbonamento della casa che ha dato i natali alla saga di Assassin’s Creed si chiamerà dunque Ubisoft+ Classics ed arriverà in combo con la “sua versione” di Plus, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Ubisoft+ Classics: quali sono i giochi in arrivo?

La notizia di un nuovo servizio in abbonamento risaliva ancora al mese di gennaio e si pensava che sarebbe arrivato solo su Xbox e non su PlayStation, ma a quanto pare le carte in tavola sono cambiate. Oltre ad arrivare sulla console di casa Microsoft, Ubisoft+ Classics arriverà anche su PS4 e PS5, ma fate attenzione perché i servizi in questione saranno due.

Il “Plus” avrà dunque un catalogo di ben 100 giochi ed include anche premi in – game e DLC mentre quello riservato ai “Classici” avrà 27 giochi di partenza che poi arriveranno a 50 entro la fine del 2022. Se il primo ha ancora una data incerta, per quanto riguarda il secondo bisognerà attendere fino al 23 di giugno per il suo lancio qui in Europa. Questi i titoli annunciati fino ad ora!

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: Scontri Di-retti

South Park: Il bastone della verità

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Comunque sia, mentre aspettiamo che arrivi la fine di giugno, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!