Two Point Hospital è gratis su Nintendo Switch per gli abbonati

Se siete indecisi se acquistare o meno Two Point Hospital, il gestionale ospedaliero di Two Point Studios, sappiate che potete provarlo gratis su Nintendo Switch, ma solo se siete abbonati ai servizi online

Continua l’iniziativa dei Game Trials di Nintendo, che permette agli abbonati al suo Nintendo Switch Online di testare, per periodi limitati di tempo, giochi completi di varia natura. In questo periodo è stato compreso nell’offerta Among Us, e il prossimo titolo è stato recentemente svelato tramite un tweet del profilo ufficiale di Nintendo of Europe. Se vi incantano i gestionali e Theme Hospital, nei bei tempi andati, vi aveva intrattenuti per ore ed ore, è giusta l’ora di provare il successore spirituale creato da Two Point Studios. Two Point Hospital sarà infatti gratuito per tutti gli abbonati europei al Nintendo Switch online per tutto il periodo che va dal 28 luglio al 3 agosto. A differenza delle classiche versioni demo, quella che scaricherete sarà niente meno che il gioco completo. Potrete quindi iniziarlo e spolparlo adeguatamente nel corso della settimana gratuita.

Per quel che riguarda Two Point Hospital, vi abbiamo già ampiamente parlato del titolo in una prolissa recensione della versione Jumbo Edition, da noi provata su PlayStation 4, che potete trovare cliccando qui. Il titolo sembra aver riscosso un discreto successo, tanto che alcuni rumor sembrano indicare ad un sequel, Two Point Campus. Il consiglio è spassionato: provatelo. Potreste rimanerne incantati e profondamente divertiti come è successo a noi.

🏥 Game Trial now on! 🩺 Two Point Hospital: JUMBO Edition and its DLC are also 30% off until 08/08. https://t.co/Qt0lHnAgZi — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 28, 2021

Two Point Hospital è gratis su Nintendo Switch, ma non solo!

Con l’occasione, Nintendo ha ovviamente approfittato per mettere in sconto anche tutto il contenuto presente di Two Point Hospital sul Nintendo eShop. Quindi, se siete rimasti abbastanza affascinati dal titolo di Two Point Studios da volerne acquistare una copia da tenere illimitatamente, trovate sia la versione Jumbo Edition, sia tutti i DLC del gioco scontati del 30% sempre fino al 3 agosto.

Insomma, approfittate di questa occasione per provare gratis Two Point Hospital su Nintendo Switch.