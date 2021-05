Two-Point Campus: un leak di Microsoft rivela il sequel

Dall’ospedale all’università: i creatori di Two-Point Hospital tornano alla carica con Campus in un inatteso leak del Microsoft Store

Il fermento che precede l’E3 colpisce ancora: in seguito ad un leak del Microsoft Store, sappiamo ora che SEGA darà un seguito a Two-Point Hospital, per l’occasione chiamato Two-Point Campus. Le tempistiche lasciano intuire che si tratti di un annuncio riservato per la fiera losangelina, dopo un anno di pausa forzata. Lo store era comprensivo di una corposa sinossi, che ci invita a costruire “l’università dei nostri sogni” nel sequel dell’originale titolo gestionale. In questo gioco impareremo a “conoscere gli studenti”, esplorandone le personalità e venendo incontro alle loro necessità.

Il leak di Microsoft Store: ecco Two-point Campus

L’accademia “capace di superare la prova del tempo” di Two-Point Campus, stando al leak di Microsoft Store, ci inviterà ad assumere insegnanti di ogni tipo, con i molti strumenti a nostra disposizione. Potremo gestire sia gli interni che gli esterni, piazzando pavimenti, siepi, staccionate e fontane. Tuttavia, non si tratta certo della sola gestione: potremo infatti anche entrare in contatto con i nostri stessi studenti, cercando di capire di che hanno bisogno, dando loro anche attività extracurricolari come club a tema per una scuola “che non si vede certo tutti i giorni”.

Anche i corsi saranno diversificati: oltre alle tradizionali lezioni, infatti, ci saranno anche corsi come quello per cavalieri (giostre comprese) e quello di gastronomia. Per enfatizzare sulla stravaganza del tutto, il gioco presenta anche più tipi di professori, dalle personalità più disparate. Bilanciare i fondi, il personale, le strutture e il benestare degli studenti porterà a giornate di laurea di cui il campus in questione possa “andare fiero”. Non abbiamo attualmente date di uscita o piattaforme confermate, ma a questo punto dubitiamo fortemente di dover attendere a lungo. L’E3, d’altronde, è dietro l’angolo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del leak? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.