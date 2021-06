Preparatevi: ecco il Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble!

Tramite comunicato stampa, Riot Games e Twitch hanno annunciato l’arrivo di un torneo unico e irripetibile: il Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble inizia la prossima settimana in tutta Europa

Il torneo Twitch Rivals è una competizione che nel corso del tempo ha preso sempre più piede, allargandosi a diversi titoli competitivi. Da Warzone ad Hyperscape, passando per Apex Legends, tantissimi sono stati gli scontri effettuati tramite la piattaforma di streaming più famosa al mondo. Ed è solo l’inizio. Tramite comunicato stampa, infatti, Twitch e Riot Games hanno annunciato le date di avvio di un torneo che promette di essere fra i più grandi d’Europa. Il Summer Rumble è una competizione che avrà la durata di tre giorni e si baserà su tre giochi diversi, dedicato interamente ai content creator. Verrà trasmesso in esclusiva su Twitch dal 22 al 24 giugno e i videogiochi protagonisti saranno League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics.

Saranno 10 le squadre di content creator che si sfideranno a fine giugno per diventare i campioni non di uno, ma di ben tre giochi diversi. Gli scontri su League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics, i giochi più popolari attualmente di Riot Games, si alterneranno nel corso dei tre giorni in cui si disputerà il torneo. Le squadre di ogni paese saranno capitanate da un Content Creator per Twitch tra i più seguiti, che dovrà guidare i compagni verso la vittoria. Ciascun capitano trasmetterà in diretta le partite della propria squadra in lingua locale.

Al via il Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble!

I capitani sceglieranno 14 diversi creator che si uniranno alle loro squadre nei tre giochi: 5 giocatori per Valorant, 5 per League of Legends e 4 di TFT. Nei primi due giorni le squadre si sfideranno fra loro, nel terzo avranno invece luogo le finali. Il campione del Summer Rumble otterrà una parte del montepremi di 150000€. Ulteriori dettagli li potete trovare sulla pagina ufficiale del torneo sul sito di Riot Games, che potete raggiungere cliccando qui.

Ed ecco tutto quello che sappiamo sul Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble. Seguirete il torneo? Che cosa ne pensate dei titoli protagonisti? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!