Twitch Rivals Warzone: risultati di Team Pow3r, Team Delux, Team Velox e tutti gli altri team italiani

In questo news andremo a scoprire i risultati dei team italiani all’ultimo Twitch Rivals di Call of Duty: Warzone, tra cui il Team Pow3r, Team Delux, Team Velox e altri fortissimi streamers

In occasione dell’arrivo della nuovissima season 3, si è tenuto, come sempre, il solito Twitch Rivals su Warzone e, per l’occasione, sono stati invitati svariati team italiani, tra cui figurano volti noti come quelli di Pow3r, Velox, Moonryde, Delux, Berri e altri ancora, di cui andremo presto a scoprire risultati e piazzamento. Prima di passare ai risultati effettivi, vi invitiamo, se siete giocatori di Warzone, a dare un’occhiata alle nostre ultime guide alle migliori armi della nuova stagione e alla risoluzione di un fastidioso bug.

Twitch Rivals Warzone: top 40 per Team Velox e Team Delux, top 20 per Team Pow3r e tutti gli altri risultati

In che cosa consiste questa competizione? Si tratta di una competizione ad invito, in cui a sfidarsi sono state ben 49 squadre in trio per un totale di 147 partecipanti fra streamers e pro players. Il torneo, dopo una fase di qualificazione, si è tenuto tutto nella giornata di oggi: 27 aprile 2021. Dalle 16:00 alle 21:00 (ora italiana) le squadre hanno dovuto giocare una serie di partite e, in base al loro score di uccisioni e piazzamenti, hanno totalizzato una serie di punti validi per la classifica. Andiamo a scoprire i risultati di tutti i team italiani coinvolti in ordine di piazzamento.

8) Team Savyultras 90

12) Team BerriTV

15) Team Moonryde

22) Team Pow3r

29) Team Velox

37) Team Delux

39) Team S7ormy

Una prestazione tutto sommato abbastanza positiva quella dei ragazzi italiani coinvolti in questa competizione, su tutti spiccano l’ottavo posto del Team Savyultras90, il dodicesimo di Team BerriTV e il quindicesimo del Team Moonryde. Complimenti, dunque, a tutti questi ragazzi che hanno portato in alto la bandiera tricolore anche a Verdansk in versione 1984. Per avere, però, un quadro più completo su tutto il Rivals e su tutta la classifica vi lasciamo il link ufficiale della pagina Twitch dedicata.

Fateci sapere se avete seguito l'evento e per chi avete fatto il tifo.