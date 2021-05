Twitch Rivals Apex Legends: i risultati del TeamHal e TeamLucy

In questa news dedicata al nuovo Twitch Rivals di Apex Legends andremo a scoprire i risultati ottenuti dai team italiani: TeamHal e TeamLucy e i vincitori

Dopo lo scorso Twitch Rivals giocato su Warzone, una nuova competizione è stata organizzata su Apex Legends e a partecipare ci sono stati due team italiani: il TeamHal e il TeamLucy, di cui a breve scopriremo i risultati. Dopo la nuova stagione, il titolo targato Respawn, ha fatto registrare numeri molto interessanti, complici anche le numerose novità aggiunte proprio in questa nuova season (la nona), denominata Legacy.

Twitch Rivals Apex Legends: ecco i risultati dei team italiani: TeamHal e TeamLucy!

Prima di passare ai risultati effettivi ottenuti dal TeamHal e del TeamLucy in questo nuovo Twitch Rivals di Apex Legends, andiamo a chiarire un po’ alcune regole di questo torneo. A partecipare sono state ben venti squadre, ognuna di esse capitanate da un player, non per forza un professionista. La competizione, giocata su server privati, per un totale di 6 partite, è stata molto kills-based, infatti i posizionamenti sono serviti solo a moltiplicare le kills effettuate, secondo questo schema:

16-20: x1

15-11: x1,25

10-6: x1,50

6-2: x1,75

1: x2

Un torneo che ha spinto, dunque, i partecipanti ad adottare uno stile di gioco piuttosto aggressivo e improntato all’azione e allo spettacolo. I ragazzi italiani hanno ottenuto, per quanto riguarda il TeamHal, composto da HalTV (capitano), Nisa e il russo Hardecki la quarta posizione. Il TeamLucy, invece, composto da LucyFPS (capitano), Zerefftv e Mox600 la nona posizione. Il torneo è stato invece vinto dal Teamgdolphn Avete seguito i ragazzi italiani e fatto il tifo per loro? Fatecelo sapere lasciando un vostro commento nella sezione apposita.

