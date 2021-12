Twitch Rivals Apex Legends: risultati Team Hal e classifica finale

Si è da poco concluso il Twitch Rivals giocato su Apex Legends, scopriamo insieme i risultati finali e come si è comportato l’unico team full italiano: il Team Hal

Giornata di competizione e torneo quella di oggi in quel di Twitch. Appena concluso il Twitch Rivals di dicembre 2021 giocato su Apex Legends a cui hanno partecipato diversi team europei, di cui solamente uno tutto italiano: il Team Hal (composto da HalTV, Moonryde e Nisa), scopriamo insieme i risultati finali, il podio e come sono andati i nostri ragazzi tricolore.

Twitch Rivals Apex Legends: gran prestazione del Team Hal, risultati e podio!

Prima di andare a mostrare il podio e quelli che sono stati i risultati finali (e in particolar modo del Team Hal) di questo Twitch Rivals di Apex Legends, andiamo a spiegare in brevi passaggi il regolamento. Si sono giocato ben 6 partite (3 sulla mappa World’s Edge e 3 su Olympus). Il punteggio valido per la classifica finale è stato calcolato in base al piazzamento e alle uccisioni effettuate. Il montepremi finale è di 50.000 dollari, divisi per tutte le 20 posizioni della classifica.

Fra le squadre che hanno partecipato, come detto precedentemente, figura anche il Team Hal, team tutto italiano, composto da HalTV (noto streamer e pro player italiano per Apex Legends, Overwatch, Quake ecc…) Moonryde (più avvezzo al mondo di Call of Duty e Warzone e pro player per i Fnatic) e Nisa (anche lui, professionista per Apex Legends). La squadra ha totalizzato ben 41 punti piazzandosi così al settimo posto in classifica. A comporre il podio, invece (dal terzo al primo): Team jelliedcorn (52 punti), Team JulietteArz (56 punti) e Team 9impulse (79 punti).

E voi? Avete fatto il tifo per i nostri ragazzi italiani?