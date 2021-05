Twitch: ritorna il /twitchgaming

Dopo la scorsa estate piena di eventi dedicati su Twitch, le cose si stanno scaldando di nuovo con il raduno di /twitchgaming per l’estate 2021

Ma che cosa accade su Twitch? Semplice, con /twitchgaming, giocatori, autori, sviluppatori e publisher festeggeranno assieme tutte le novità nel campo dei videogiochi. Del resto, la community è cresciuta a dismisura in questi anni! Cerchiamo dunque di capire un po’ meglio assieme di che cosa si tratta nello specifico e cosa ci si può aspettare da questo evento.

Twitch: al via l’appuntamento con il /twitchgaming

Prima di tutto, partiamo con il dire che /twitchgaming sarà inteso come un vero e proprio raduno incentrato su conferenze stampa, come quella di Xbox e Bethesda Games Showcase, Twitch Rivals, news, contenuti esclusivi, annunci speciali e interviste da parte degli streamer più noti della piattaforma. Infine, durante la cerimonia di chiusura di domenica, verranno offerti tre premi emoticon per i momenti migliori basati sui dati del Decodificatore della chat forniti dalla community. Considerando l’intero fine settimana, verrà identificata la frequenza di utilizzo di biblethump, LUL e pogchamp, individuando rispettivamente il momento migliore di ogni emoticon durante lo spettacolo.

L’appuntamento è stato dunque fissato per il prossimo 10 giugno a partire dalle ore 10.00 con i seguenti ospiti e tanti altri ancora che verranno annunciati nel corso di questi giorni in vista dell’evento.

Xbox

Summer Game Fest Kickoff Live

Devolver Digital

Netflix Geeked

Guerrilla Collective

Wholesome Games

Frontier Developments

Amazon Games

Future Games Show presentato da GamesRadar

PC Gaming Show presentato da PC Gamer

Battlestate Games

Facepunch Studios

Sega

IO Interactive

Una volta detto questo, tenetevi dunque liberi!