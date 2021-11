Twitch sbarca ufficialmente su Nintendo Switch

L’‘app ufficiale di Twitch è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

La piccola console ibrida della grande N è stata di recente dichiarata a metà del suo ciclo vitale, e continua a registrare vendite da record in tuitto il mondo. Tuttavia i possessori di Nintendo Switch attendono ancora l’arrivo di alcune funzionalità già presenti su altri sistemi, come ad esempio l’accesso a Twitch. Negli scorsi giorni però questa lacuna sembra sia stata colmata perché la popolare piattaforma di streaming ha finalmente rilasciato la propria app ufficiale.

Twitch su Nintendo Switch è realtà. Disponibile l’app

I fan lo sanno bene, la selezione di app media disponibili sull’ibrida della casa di Kyoto è sicuramente minore rispetto ad altre console, e molti utenti chiedono a gran voce da anni l’aggiunta di nuove funzionalità. Dopo l’arrivo dell’app di YouTube, e vari leak non ufficiali che hanno fatto ben sperare la community, nelle scorse ore, molti possessori di Nintendo Switch hanno finalmente visto l’arrivo (a sorpresa) dell’app ufficiale di Twitch, sulla propria console.

L’app è già scaricabile dallo store ufficiale della console (ovviamente come sempre in formato gratuito), ed è disponibile su tutte e tre le versioni di Switch. Tramite essa sarà possibile accedere con il proprio account e seguire le dirette streaming come di consueto, sia in modalità TV,che in portabilità. Siamo ansiosi di scoprire come Twitch supporterà la propria app ufficiale su questa piattaforma, e quali altri software media arriveranno sulla console Nintendo in futuro.

E voi che cosa ne pensate di questa news? Avete già scaricato l'app ufficiale di Twitch sulla vostra console Nintendo? Quali altre app media vi piacerebbe veder arrivare sulla ibrida della grande N?