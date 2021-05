Twitch: in arrivo la localizzazione del prezzo degli abbonamenti

Il sistema degli abbonamenti ai canali di Twitch non è mai stato adattato correttamente in base al paese di provenienza: il loro prezzo risultava spesso sproporzionato in varie località, e pare che Twitch si stia muovendo per risolvere questo problema

Il prezzo di un abbonamento tier 1 su Twitch è stato per molto tempo 4,99$, a prescindere dal paese di provenienza dell’utente. Ciò significa che, in base alla valuta adottata dal proprio paese, il prezzo veniva tradotto letteralmente al cambio di valuta. Questa soluzione portava vari problemi in tanti posti diversi: considerando il valore della moneta di un paese e il potere di acquisto dei suoi abitanti, spesso accadeva che gli utenti avessero da pagare una cifra spropositatamente alta per potersi abbonare. Pare però che Twitch si sia finalmente decisa a risolvere questo problema legato al prezzo degli abbonamenti.

Come risolvere il problema del prezzo degli abbonamenti su Twitch

Twitch ha deciso di affrontare la questione impostando prezzi diversi in base ai singoli paesi. In base alla dichiarazioni ufficiali presenti sul blog di Twitch:

Il 20 maggio 2021 toccherà a Messico e Turchia, Paesi in cui vivono autori e spettatori che da più tempo sono appassionati sostenitori di questo cambiamento. Al Messico e alla Turchia faranno seguito, a partire dal terzo trimestre del 2021, la maggior parte dei Paesi di Asia, America Latina, Medio Oriente, Africa ed Europa

In questo nuovo sistema, il prezzo degli abbonamenti tier one di Twitch sarà rispettivamente 48 pesos per il Messico e 9,90 lire turche per la Turchia. Il motivo per cui è stato deciso di risolvere questo problema è l’enorme discrepanza numerica che c’è tra gli abbonamenti negli USA rispetto a tutti gli altri paesi: la responsabilità è stata attribuita, almeno in parte, al loro costo sproporzionato in varie località.

Questo provvedimento è ottimo per coloro che vogliono abbonarsi, ma per gli streamer? Da questo punto di vista Twitch ha deciso di anticipare possibili polemiche da parte degli streamer che potrebbero vedere intaccati i loro guadagni:

Se necessario, Twitch coprirà fino al 100% dello standard di riferimento relativo ai ricavi sugli abbonamenti canale e Prime per tre mesi di calendario, incluso il mese in cui entra in vigore la modifica. Dopodiché, diminuiremo gradualmente il pagamento dell’incentivo del 25% ogni tre mesi, per i successivi 9 mesi. Così gli incentivi compensazione sui ricavi saranno erogati per un totale di 12 mesi.

Per rimanere aggiornati su Twitch e su tutte le notizie più importanti riguardanti il settore videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. se invece volete comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.