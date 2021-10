Twitch: enorme leak con guadagni streamer e piattaforma da gaming

Nelle ultime ore ha avuto un luogo un enorme leak di dati appartenenti a Twitch, divulgando i guadagni degli streamer e dati sensibili degli utenti

La piattaforma di streaming in questione è stata spesso malvista dai videogiocatori, che con le aggiunte di nuove categorie sempre più fuorviate la ritengono un luogo ormai un posto superfluo per quanto riguarda la condivisione genuina di contenuti volti al gaming, ed è per questo diventata oggetto di critiche da ormai diverso tempo. Dalle notizie delle scorse ore, sembra che qualcuno abbia deciso di prendere in mano la situazione, rilasciando così un leak di proporzioni mai viste online, mettendo a rischio la sicurezza dell’intero sito di Twitch e della sua utenza.

Il leak di Twitch: guadagni, nuova piattaforma e scarsa cybersecurity

Un hacker anonimo è colui che sarebbe entrato in possesso ed avrebbe successivamente divulgato su 4chan 125GB di torrent, con all’interno le informazioni più delicate appartenenti a Twitch, agli streamers e agli utenti. Lo scopo dietro ciò, sarebbe il rendere più competitivo il mondo dello streaming nel gaming e di creare disordine, poiché considera la community di Twitch un “cesso tossico e disgustoso”. Tra i vari dati, vi sono anche il codice risorsa posseduto da Amazon, ogni proprietà appartenente a Twitch come CurseForge, password criptate ed info di pagamento degli iscritti alla piattaforma, i guadagni di ogni streamer attraverso le donazioni ricevute nelle live.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

In aggiunta, all’interno dei codici nel leak è stato scoperto quello che sarebbe uno store simile a Steam e suo competitore creato da Amazon, che ha come nome in codice Vapor ed integrerebbe le funzioni streaming già presenti su Twitch, oltre che ad un supporto specifico per giochi popolari come Fortnite e PUBG. Ci sarebbe anche un codice Unity che indicherebbe un gioco esclusivo, titolato Vapeworld. E con questo gioco, Vapor non sembra ispirarsi solo alla piattaforma di Valve: infatti sono stati rilevati degli asset che potrebbero far venire in mente qualcosa di simile a PlayStation Home, ipotizzando ad una similitudine con VR chat.

Per quanto il leak di Twitch possa non intaccare troppo la vita di coloro che non visitavano spesso il sito, e per chi non ha particolare interesse nel guardare all’interno del portafogli degli streamer, chi potrebbe davvero risentirne negativamente sono proprio quest’ultimi, poiché ora che i guadagni sono stati diffusi, sarebbe più difficile per loro negoziare futuri contratti con i brand. Intanto, vari esperti di cybersicurezza hanno confermato che nel leak ci sono anche dati dei server interni di Twitch, accessibili normalmente solo dagli impiegati che lavorano per il sito.

Per far fronte a questa falla nel sistema di Twitch, vi raccomandiamo di cambiare per sicurezza la password del vostro account Twitch e di attivare il controllo a due fattori.